Семин: «Игроки «Спартака» были быстрее нас, но мы переломили игру»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги игры Кубка «Париматч» Премьер против «Спартака».

Основное время встречи завершилось вничью – 1:1.

В серии пенальти победил «Локо».

«Мало замен? Мы уже должны немножко больше играть. Подошла та ситуация, когда игроки должны выходить на другой уровень, поэтому они получили больше игрового времени. Неудачное начало второго тайма? Я думаю, что дело в «Спартаке». Они были быстрее, чем наши игроки. Но потом, в дальнейшем, мы переломили игру. Был равный второй тайм.

Забитый мяч Игнатьева? По атаке Влад пошел до конца, поэтому он оказался там, когда забивал гол. Хорошая передача и насыщение штрафной красно-белых.

Состояние Антона Миранчука? По-моему, ситуация более менее нормальная. Ушиб того места, где был перелом. Вторичного перелома нет», – сказал Семин в эфире «Матч Премьер».