Товарищеские матчи. Голы Шкурина и Караева помогли ЦСКА победить «Ориуэлу», «Уфа» забила пять голов «Айя-Напе»

В среду ЦСКА, московское «Динамо» и «Уфа» одержали победы в товарищеских матчах на сборах.

Товарищеский матч. Кампоамор, Испания.

ЦСКА (Москва) – «Ориуэла» (Испания) – 2:0 (1:0).

Голы: 1:0 – Караев, 42; 2:0 – Шкурин, 78.

ЦСКА: Тороп, Елеев, Гогуа, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев, Марадишвили, Шкурин, Караев.

Товарищеский матч. Белек, Турция.

«Динамо» (Москва) – «Вентспилс» (Латвия) – 2:1 (0:1).

Голы: 0:1 – Сахневич, 27; 1:1 – Панченко, 63; 2:1 – Плиев, 89.

«Динамо»: Лещук, Морозов, Евгеньев, Плиев, Рауш, Соснин (Зорин, 66), Каборе (Денисов, 75), Кардозу (Хильемарк, 66), Жоаозиньо (Н’Жи, 60), Панченко (Школик, 75), Игбоун (Карапузов, 60).

Товарищеский матч. Ларнака, Кипр.

«Уфа» (Россия) – «Айя-Напа» (Кипр) – 5:0 (5:0).

Голы: 1:0 – Урунов, 17; 2:0 – Аликин, 19; 3:0 – Терентьев, 24; 4:0 – Вомбергар, 27; 5:0 – Агаларов, 32.