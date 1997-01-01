Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Товарищеские матчи. Голы Шкурина и Караева помогли ЦСКА победить «Ориуэлу», «Уфа» забила пять голов «Айя-Напе»

    В среду ЦСКА, московское «Динамо» и «Уфа» одержали победы в товарищеских матчах на сборах.

    Товарищеский матч. Кампоамор, Испания.

    ЦСКА (Москва) – «Ориуэла» (Испания) – 2:0 (1:0).

    Голы: 1:0 – Караев, 42; 2:0 – Шкурин, 78.

    ЦСКА: Тороп, Елеев, Гогуа, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев, Марадишвили, Шкурин, Караев.

    Товарищеский матч. Белек, Турция.

    «Динамо» (Москва) – «Вентспилс» (Латвия) – 2:1 (0:1).

    Голы: 0:1 – Сахневич, 27; 1:1 – Панченко, 63; 2:1 – Плиев, 89.

    «Динамо»: Лещук, Морозов, Евгеньев, Плиев, Рауш, Соснин (Зорин, 66), Каборе (Денисов, 75), Кардозу (Хильемарк, 66), Жоаозиньо (Н’Жи, 60), Панченко (Школик, 75), Игбоун (Карапузов, 60).

    Товарищеский матч. Ларнака, Кипр.

    «Уфа» (Россия) – «Айя-Напа» (Кипр) – 5:0 (5:0).

    Голы: 1:0 – Урунов, 17; 2:0 – Аликин, 19; 3:0 – Терентьев, 24; 4:0 – Вомбергар, 27; 5:0 – Агаларов, 32.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81450
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75381
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru