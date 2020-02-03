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  • Главные новости дня. Кокорин зарабатывает в «Зените» 12 тысяч, Карпин продлил контракт с «Ростовом»

Главные новости дня. Кокорин зарабатывает в «Зените» 12 тысяч, Карпин продлил контракт с «Ростовом»

3 февраля 2020, 23:12
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РБК: Кокорин зарабатывает в «Зените» 12130 рублей. Он самый низкооплачиваемый игрок в РПЛ.

«Луч» должен жить!». Родители воспитанников академии «Луча» обратились к Путину и РФС.

«Вместе хотим развиваться и расти». «Ростов» на пять лет продлил контракт с Карпиным.

AS: Месси и Пике поссорились на тренировке «Барселоны».

Два московских клуба интересуются форвардом «Бернли» Выдрой.

Журналист Егоров: «Рубин» ведет переговоры о трансфере Смольникова».

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Цорн: «До определенного момента даже сам Соболев не знал о переговорах со «Спартаком».

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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vka1970
1580791394
Ну, в свете сказанного, погремуха бомжи, принимает совсем не фигуральное значение.
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саня ле
1580796817
чушь несут а вы подхватываете
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zigbert
1580828635
Карпина можно поздравить!
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