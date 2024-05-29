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Зарема прокомментировала уход Слишковича из «Спартака»

29 мая 2024, 16:58
12

Зарема Салихова оценила решение Владимира Слишковича покинуть «Спартак».

«Думаю, Слишкович слишком откровенный и честный для нынешнего руководства, плюс авторитет в глазах игроков высокий. Также позиция по Джикии, которая кардинально расходится с видением Малышева и Амарала.

«Спартак» снова провалился медийно, потому что разные персоналии объявляли, что Слишкович останется при клубе. Это говорит о том, что горизонт планирования – 2-3 дня, и нет четкой позиции и понимания как по игрокам, так и по тренерскому штабу.

Изначально навязывать кого-то в новый штаб со стороны клуба было мега-странным решением», – считает Зарема.

  • Слишкович исполнял обязанности главного тренера «Спартака» с 14 апреля, когда клуб уволил Гильермо Абаскаля.
  • Со следующего сезона команду из Москвы возглавит Деян Станкович.
  • Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Слишкович Владимир Салихова Зарема
Комментарии (12)
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ScarlettOgusania
1716995205
Зарему забыли спросить, на сколько расширить горизонт планирования - Слишкович требовал повышения ЗП до уровня ГТ, ему и намекнули, что клуб не намерен платить повышенную ставку ассистенту ГТ, за ио был выплачен солидный бонус
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FCSpartakM
1716996775
"Также позиция по Джикии, которая кардинально расходится с видением Малышева и Амарала" - а какая была позиция у Слишковича по Джике? Он сколько раз его выпустил поиграть? У него такая же позиция по сути была, растренированный игрок с проблемным агентом и контрактом "«Спартак» снова провалился медийно, потому что разные персоналии объявляли, что Слишкович останется при клубе. "- Она откуда знает, когда Слишкович решил уйти? Может он на днях только сказал об этом. Что по всему есть правда "Изначально навязывать кого-то в новый штаб со стороны клуба было мега-странным решением» - это логичное решение, так как тренер знает всех в клубе. Он же не был с Абаскалем в предыдущих командах, а назначен параллельно
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Бригадный
1717000487
Зарема очень толковые вещи говорит. Видно, что эта дама реально увлеклась футболом и бригадой хрюканов, в частности. Должность начальницы этой бригады была бы ей под стать.
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Spartak_forv@
1717004496
Странно,почему Зарему не берут на матч тв в качестве эксперта?!)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1717039979
Больше всех комментируют действия руководства Спартака это его бывшие владельцы:Червиченко и Зарема
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Gtgtgt
1717094101
Надеюсь в следующем сезоне Спартак будет где то в середине.
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Сергей-Садковский-google
1717143770
Лавры Бубнова не дают Зареме покоя)))
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