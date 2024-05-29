Зарема прокомментировала уход Слишковича из «Спартака»

Зарема Салихова оценила решение Владимира Слишковича покинуть «Спартак».

«Думаю, Слишкович слишком откровенный и честный для нынешнего руководства, плюс авторитет в глазах игроков высокий. Также позиция по Джикии, которая кардинально расходится с видением Малышева и Амарала.

«Спартак» снова провалился медийно, потому что разные персоналии объявляли, что Слишкович останется при клубе. Это говорит о том, что горизонт планирования – 2-3 дня, и нет четкой позиции и понимания как по игрокам, так и по тренерскому штабу.

Изначально навязывать кого-то в новый штаб со стороны клуба было мега-странным решением», – считает Зарема.

Слишкович исполнял обязанности главного тренера «Спартака» с 14 апреля, когда клуб уволил Гильермо Абаскаля.

Со следующего сезона команду из Москвы возглавит Деян Станкович.

Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.

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