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  • «Зенит» может избавиться от российского футболиста, купленного прошлым летом

«Зенит» может избавиться от российского футболиста, купленного прошлым летом

29 мая 2024, 15:15
20

20-летний полузащитник Александр Коваленко близок к уходу из «Зенита».

Петербургский клуб готов рассмотреть вариант как с арендой, так и с продажей игрока.

Итоговое решение по его будущему примут после 2 июня, когда команда завершит сезон суперфиналом Фонбет Кубка России против «Балтики».

  • Прошлым летом «Зенит» купил Коваленко у «Сочи» за 2 миллиона евро.
  • В дебютном сезоне хавбек сделал 1 ассист в 14 матчах (380 минут).
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

В ожидании новой главы: вспомните великие финалы ЛЧ по фото?

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Коваленко Александр
Комментарии (20)
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acor94
1716985293
Лучше Ахметова уберите, вот в тереке пусть играет. Или в Сочи.
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Ловкий Бубен
1716989262
Непонятно почему, парень талантливый, может играть 45 минут спокойно, подходит для замен или ротации
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АлексМак
1716991435
не зачем и брать его было. Васильев намного лучше...
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qawzsexdr
1716994319
Увы, но проявить себя не получилось. Так же как и Ахмедов.
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шахта Заполярная
1716994925
Понабрали разного, мягко говоря, неликвиду, а теперь по арендам раскидывают, не знают куда девать. А еще на Спартак тявкаете. У себя бревна в глазу не видно.
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Дубина
1716995299
Лучше циганей наберут бразильских чем своих))) позор
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paracetamol
1717008176
Бесполезный!
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Игорь N5
1717047664
И в каком же месте он талантливый? Он скорее всего блатной, чем талантливый. Ему можно было бы болбоем работать, толку было бы больше. Вообще непонятно, за что, и на основании чего с таким лентяем без горящих глаз нужно было подписывать контракт аж до 2028 года.
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Uigur
1717072865
Нам бы от Бздинита избавиться! Надоели до блевотины голубые педро...
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