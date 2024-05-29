«Зенит» может избавиться от российского футболиста, купленного прошлым летом

20-летний полузащитник Александр Коваленко близок к уходу из «Зенита».
Петербургский клуб готов рассмотреть вариант как с арендой, так и с продажей игрока.
Итоговое решение по его будущему примут после 2 июня, когда команда завершит сезон суперфиналом Фонбет Кубка России против «Балтики».
- Прошлым летом «Зенит» купил Коваленко у «Сочи» за 2 миллиона евро.
- В дебютном сезоне хавбек сделал 1 ассист в 14 матчах (380 минут).
- Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.
В ожидании новой главы: вспомните великие финалы ЛЧ по фото?
Источник: Metaratings