«Зенит» может избавиться от российского футболиста, купленного прошлым летом

20-летний полузащитник Александр Коваленко близок к уходу из «Зенита».

Петербургский клуб готов рассмотреть вариант как с арендой, так и с продажей игрока.

Итоговое решение по его будущему примут после 2 июня, когда команда завершит сезон суперфиналом Фонбет Кубка России против «Балтики».

Прошлым летом «Зенит» купил Коваленко у «Сочи» за 2 миллиона евро.

В дебютном сезоне хавбек сделал 1 ассист в 14 матчах (380 минут).

Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

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