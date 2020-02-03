«Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» покажут Евро-2020 в равном объеме

Три вещателя будут осуществлять трансляции матчей Евро-2020 в России. Они покажут турнир в равном объеме. Такую информацию предоставил генеральный продюсер компании «Телеспорт» Илья Рустамов.
В прошлые годы все матчи сборной России в финальной стадии чемпионатов мира и Европы в прямом эфире показывали «Первый канал» и «Россия 1».
- Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах.
- В Санкт-Петербурге состоится четыре матча.
- Сборная России 13 июня начнет турнир матчем с Бельгией.
Источник: ТАСС