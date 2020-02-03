Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» покажут Евро-2020 в равном объеме

«Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» покажут Евро-2020 в равном объеме

3 февраля 2020, 16:09
1

Три вещателя будут осуществлять трансляции матчей Евро-2020 в России. Они покажут турнир в равном объеме. Такую информацию предоставил генеральный продюсер компании «Телеспорт» Илья Рустамов.

В прошлые годы все матчи сборной России в финальной стадии чемпионатов мира и Европы в прямом эфире показывали «Первый канал» и «Россия 1».

  • Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах.
  • В Санкт-Петербурге состоится четыре матча.
  • Сборная России 13 июня начнет турнир матчем с Бельгией.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Axe111
1580748335
Три топа ЛОЛ
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+