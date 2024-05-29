Защитник Калинин ответил на критику игры «Факела» и назвал его народной командой

Бывший защитник «Факела» Игорь Калинин выразил недовольство критикой игры воронежского клуба.

– В чем надо прибавить «Факелу», чтобы в следующий раз не допускать таких ситуаций, когда в последнем туре решается судьба прописки в РПЛ?

– Нам надо продолжать борьбу до конца. Мы бьемся за болельщиков, за себя, семьи. «Факел» – это народная команда.

На протяжении всего сезона все почему-то критикуют «Факел», говорят про какой то автобус. «Урал» 11 лет играет в РПЛ и больше 39 очков не набирал. У нас бюджет почти в два раза меньше, чем у других команд, с которыми мы боролись за выживание, но мы оказались выше них.