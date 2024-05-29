«Спартак» объявил об уходе Слишковича

Боснийский тренер Владимир Слишкович покидает «Спартак». В последних матчах он был главным тренером красно-белых.

«Боснийский специалист покидает наш клуб по собственному желанию. Слишкович работал в «Спартаке» с лета 2022 года, став ассистентом Гильермо Абаскаля. Весной 2024-го Владимир исполнял обязанности главного тренера.

Слишкович помог команде достойно провести концовку сезона: под его руководством красно-белые не потерпели ни одного поражения в матчах РПЛ.

Мы благодарим Владимира за работу, проделанную в клубе, и всегда будем рады видеть на «Лукойл Арене»! Спасибо и удачи!» – говорится в сообщении клуба.