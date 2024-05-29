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«Спартак» объявил об уходе Слишковича

29 мая 2024, 12:52
28

Боснийский тренер Владимир Слишкович покидает «Спартак». В последних матчах он был главным тренером красно-белых.

«Боснийский специалист покидает наш клуб по собственному желанию. Слишкович работал в «Спартаке» с лета 2022 года, став ассистентом Гильермо Абаскаля. Весной 2024-го Владимир исполнял обязанности главного тренера.

Слишкович помог команде достойно провести концовку сезона: под его руководством красно-белые не потерпели ни одного поражения в матчах РПЛ.

Мы благодарим Владимира за работу, проделанную в клубе, и всегда будем рады видеть на «Лукойл Арене»! Спасибо и удачи!» – говорится в сообщении клуба.

  • С нового сезона главным тренером «Спартака» будет Деян Станкович.
  • Красно-белые в этом сезоне заняли 5-е место в РПЛ. Годом ранее они выиграли бронзовые медали.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Слишкович Владимир
Комментарии (28)
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Зарема лис
1716977612
Молодец, всё правильно сделал без нытья и нервотрёпки , опыт получил , теперь можно собирать команду ассистентов и начинать собственную карьеру уже главного тренера.
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SLADE2019
1716977790
Вот он бедный мечтает теперь, как бы на Лукойл Арену попасть. Сухонько, очень сухонько попрощались с человеком, который вам концовку в божеский вид привел.
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Мордаванин
1716978105
Поулыбался зениту ) Язык до Сараево доведёот
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oyabun
1716978343
Главное, чтобы потом не пожалели, что упустили хорошего специалиста. А Владимиру удачи в новом клубе! Он вселил в нас надежду что и с таким составом грамотный тренер способен добиваться результата.
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ivany4
1716979048
Как я и ожидал. И трех месяцев не понадобилось. Все логично. Сухо, конкретно, интеллигентно, без соплей, - просто образец прощания и благодарности.
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VVM1964
1716983256
Не скажу хорошо это или плохо - с командой язык он нашел, а вот нужен ли он новому тренеру и был бы в помощь или помехой ??? - теперь мы этого не узнаем. Но по любому - этому Владимиру я желаю удачи и успеха !!! )...
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...уефан
1716983513
...не нравится мне эта херня! Должны были оставить в тренерском штабе, как минимум до зимней паузы. Снова тренерская команда будет по бумажкам выяснять, кто есть кто среди футболистов...
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sochi-2013
1716984442
Мутновато. Если Владимир нашел более подходящий вариант, то удачи ему!
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rash1959
1716984713
Двух Главных тренеров (пускай один и бывший) в команде быть не может. Правильное решение и правильно преподнесли. Игрушки в "хорошего" и "плохого" не нужны.
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zigbert
1716986474
Что то уж очень непонятно. Сначала объявили что Слишкович будет в штабе Станковича. Можно было решить этот вопрос значительно быстрей и тогда это бы выглядело безболезненно.
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