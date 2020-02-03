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    AS: Месси и Пике поссорились на тренировке «Барселоны»

    Между игроками «Барселоны» Лионелем Месси и Жераром Пике произошел конфликт, утверждает AS.

    По информации источника, аргентинец и испанец поссорились на тренировке в прошлый вторник. Они пообщались на повышенных тонах, но вскоре успокоились.

    • «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры.
    • Месси в текущем сезоне забил 19 мячей и сделал 12 ассистов в 24 матчах.
    • Пике за указанный период провел 27 игр и отличился одним голом.

    Источник: AS

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    Сегодня, 19:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9249

      Cules2013 1 минуту назад

      Да таких мелких перепалок, на каждой второй тренировке полно. И что дальше? Из каждого такого эпизода новость делать?

      0
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      Рейтинг: +15534

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Сдаётся, кто-то из них неприкасаемый..)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +380

      Red-Green_fan 4 минуты назад

      Ну поссорились и поссорились. И Пике, и Месси профессионалы высокого класса, помирятся, команде вредить не станут. Бомбардир становится все печальнее и печальнее. Постят высосанные из пальца новости

      1
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      Рейтинг: +1783

      playsh 9 минут назад

      Источник:AS ...........что за х..я? Сельская стенгазета..
      "Бомбардир",уважай своих форумчан.

      1
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      Рейтинг: +2864

      dinar7777dinar 30 минут назад

      С пальца высосали ,новость, для дегенератов типо что Месси все решает в барсе.

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      Рейтинг: +1783

      playsh > dinar7777dinar 2 минуты назад

      Ну слева до запятой всё верно,но Месси причём тут?

      0
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      Рейтинг: +2203

      Chesn0k 35 минут назад

      срочно вызвать на лобное место!

      1
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      Рейтинг: +6698

      mihail200606 54 минуты назад

      Ну вот.. че вдруг

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