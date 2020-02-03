AS: Месси и Пике поссорились на тренировке «Барселоны»

Между игроками «Барселоны» Лионелем Месси и Жераром Пике произошел конфликт, утверждает AS.

По информации источника, аргентинец и испанец поссорились на тренировке в прошлый вторник. Они пообщались на повышенных тонах, но вскоре успокоились.