AS: Месси и Пике поссорились на тренировке «Барселоны»

Да таких мелких перепалок, на каждой второй тренировке полно. И что дальше? Из каждого такого эпизода новость делать?
Между игроками «Барселоны» Лионелем Месси и Жераром Пике произошел конфликт, утверждает AS.
По информации источника, аргентинец и испанец поссорились на тренировке в прошлый вторник. Они пообщались на повышенных тонах, но вскоре успокоились.
- «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры.
- Месси в текущем сезоне забил 19 мячей и сделал 12 ассистов в 24 матчах.
- Пике за указанный период провел 27 игр и отличился одним голом.