Дзюба узнал об уходе из «Локомотива» в соцсетях

«Локомотив» не проинформировал Артема Дзюбу лично о решении прекратить сотрудничество.

«Насколько мне известно, у руководства и тренерского штаба с Артемом не было никаких разговоров, объявлений, претензий или слов благодарности. Никто даже не попрощался с ним.

Узнали об этой новости из социальных сетей. В целом расставание было ожидаемым и не стало ни для кого сюрпризом, но, наверное, можно было как-то это все сделать по-человечески.

Артем был на связи со многими игроками, персоналом. Многие все понимали, говорили слова благодарности. Дзюба действительно быстро стал своим в «Локомотиве».

Думаю, любой игрок команды подтвердит, что он был лидером и на поле, и за его пределами. Но с руководством «Локомотива» в последнее время не было никакой коммуникации. Ни у него, ни у меня.

Для меня все это непонятно, но, видимо, от любви до ненависти...» – сказал представитель футболиста Леонид Гольдман.