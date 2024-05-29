Дзюба интересен трем клубам РПЛ

У бывшего нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы есть варианты продолжения карьеры в российской Премьер-лиге.

В подписании 35-летнего футболиста заинтересованы «Пари НН», «Химки» и еще один неназванный клуб РПЛ.

В случае с нижегородцами трансфер возможен только при условии сохранения прописки в высшем дивизионе.

Дзюба присоединился к «Локо» в феврале 2023 года.

За полтора сезона он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов.

Рыночная стоимость форварда – 2,8 миллиона евро.

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