Расширенный состав сборной Польши на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Польши определился с предварительной заявкой на чемпионат Европы.

В нее вошли 29 футболистов. В итоговый состав не попадут трое игроков из этого списка.

Вратари: Войцех Щесны («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Марцин Булка («Ницца»), Оливер Зых («Пуща Неполомице»);

Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньски («Эмполи»), Петр Бохневич («Херенвен»), Павел Давидович («Верона»), Якуб Кивиор («Арсенал»), Тымотеуш Пухач («Кайзерслаутерн»), Бартош Саламон («Лех Познань»), Себастьян Валукевич («Эмполи»);

Полузащитники: Пшемыслав Франковски («Ланс»), Камиль Гросицки («Погонь Щецин»), Якуб Модер («Брайтон»), Якуб Петровски («Лудогорец»), Тарас Романчук («Ягеллония Белосток»), Бартош Слиш («Атланта Юнайтед»), Дамиан Шиманьски (АЕК), Себастьян Шиманьски («Фенербахче»), Михал Скорась («Брюгге»), Кацпер Урбански («Болонья»), Никола Залевски («Рома»), Петр Зелински («Наполи»);

Нападающие: Адам Букса («Ланс»), Роберт Левандовски («Барселона»), Аркадиуш Милик («Ювентус»), Кшиштоф Пентек («Истанбул Башакшехир»), Кароль Свидерски («Верона»).