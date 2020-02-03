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  • «Вместе хотим развиваться и расти». «Ростов» на пять лет продлил контракт с Карпиным

«Вместе хотим развиваться и расти». «Ростов» на пять лет продлил контракт с Карпиным

3 февраля 2020, 16:14
19

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин продлил контракт с клубом. Как пишет пресс-служба южан, соглашение будет действовать еще пять лет.

«Мы очень рады, что наши желания полностью совпали и Валерий Георгиевич будет с нами. Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти. Геогиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот пятилетний контракт когда-нибудь станет и десятилетним, и 15-летним.

Валерий Георгиевич молодой тренер, который прогрессирует с каждым годом, а вместе с ним — команда и клуб. Это тренер, который умеет адаптироваться и работать в разных условиях. Я вижу, что между городом и Георгиевичем есть химия. Он влюблeн в Ростов-на-Дону, а Ростов-на-Дону любит его. Я уже говорил, что Карпин — главный тренер «Ростова» надолго», – сказал президент южан Арташес Арутюнянц.

  • Тренер работает с «Ростовом» с 2017 года.
  • Команда в РПЛ идет третьей – в зоне Лиги чемпионов.
  • Сейчас «Ростов» занимает последнее место на Кубке «Париматч» Премьер.

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1580737018
Удачи Карпину с Ростовом!
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ARSteven89
1580738263
По большому счёту, согласен с текстом, но отнести Карпина к молодым тренерам уже не могу. Молодые - это Нагельсманн, Кофельдт, Тедеско, Новиков, Игнашевич и т.д., как минимум до 40 лет. А так я вообще вижу Карпина в роли сменщика Черчесова на посту главного тренера сборной, по крайней мере, черчесовскую дисциплину он точно поддержит в команде...
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DOCTOR PENALTY
1580738527
В Валеру верят, успехов ему! Столько слов хочется сказать сейчас Федуну...((( *****!
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evgevg13
1580739452
Вот это правильно!!!
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латунный
1580740136
красавцы.ростов народная команда
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derrik2000
1580741728
Буду очень рад за Валеру, если он действительно нашёл "свою" команду. Только одна просьба: в СПАРТАК не возвращайся! Не надо!
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mihail200606
1580744723
На самом деле неплохой проект в Ростове.. Удивлён даже,, что у карпина получается неплохо.. Симпатично играют.. Главное, чтобы финансовые проблемы не подкосили..
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VVM1964
1580747350
Рад за Валеру - Валера верю !!!
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Пи3детс Михалычу
1580747491
Обязательно к прочтению - русофобские опусы майданного упыря "Вот оно чё Михалыч" (в формате ms word) https://cloud.mail.ru/public/453o/Sqv4A8D8G или https://drive.google.com/file/d/1tW1Ongd18j7Wf4qvMK42tg_FKZ5VOrii/view?usp=sharing Под десятым номером внизу скрин коммента, после которого эта, мелкотравчатая гнидa, ни за что, ни про что начала гнобить ROSTOV SUPERa
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zigbert
1580841916
Удачи Карпину в Ростове!
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