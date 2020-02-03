«Вместе хотим развиваться и расти». «Ростов» на пять лет продлил контракт с Карпиным

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин продлил контракт с клубом. Как пишет пресс-служба южан, соглашение будет действовать еще пять лет.

«Мы очень рады, что наши желания полностью совпали и Валерий Георгиевич будет с нами. Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти. Геогиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот пятилетний контракт когда-нибудь станет и десятилетним, и 15-летним.

Валерий Георгиевич молодой тренер, который прогрессирует с каждым годом, а вместе с ним — команда и клуб. Это тренер, который умеет адаптироваться и работать в разных условиях. Я вижу, что между городом и Георгиевичем есть химия. Он влюблeн в Ростов-на-Дону, а Ростов-на-Дону любит его. Я уже говорил, что Карпин — главный тренер «Ростова» надолго», – сказал президент южан Арташес Арутюнянц.