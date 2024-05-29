Названы города, которые хотят принять OLIMPBET Суперкубок России-2024

Претендентами на проведение OLIMPBET Суперкубка России 2024 года являются несколько городов, в числе которых Волгоград, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Екатеринбург, Краснодар, Самара и Калининград.
Встреча за Суперкубок России запланирована на 13 июля, трофей разыграют чемпион России и обладатель Кубка страны.
Место проведения турнира определит бюро исполкома Российского футбольного союза.
- Чемпионом страны по итогам сезона стал «Зенит», он же в Суперфинале Кубка России 2 июня сыграет с «Балтикой». В случае победы петербургского клуба его соперником по Суперкубку будет серебряный призер чемпионата «Краснодар».
- В 2023 году победу в Суперкубке одержал «Зенит», на счету которого восемь трофеев.
Источник: «Матч ТВ»