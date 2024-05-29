Названы города, которые хотят принять OLIMPBET Суперкубок России-2024

Претендентами на проведение OLIMPBET Суперкубка России 2024 года являются несколько городов, в числе которых Волгоград, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Екатеринбург, Краснодар, Самара и Калининград.

Встреча за Суперкубок России запланирована на 13 июля, трофей разыграют чемпион России и обладатель Кубка страны.

Место проведения турнира определит бюро исполкома Российского футбольного союза.