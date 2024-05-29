Агент Слишковича объяснила уход тренера из «Спартака»

Марияна Кашчелан, агент бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича, рассказала, почему босниец решил покинуть клуб РПЛ.

«Владимир ушел из «Спартака» по собственному желанию. Тяжело вспомнить тренеров «красно‑белых» за всю историю, кто уходил из клуба сам. Слишкович показал, что он отличный тренер, но еще и замечательный человек.

Он поставил «Спартак» выше себя и своих интересов. Владимир считает, что команде будет спокойней начинать сезон с новым тренером, новыми идеями, со всем новым без него в тренерском составе.

Тут не вопрос денег от словам совсем, причина ухода не в том, что Слишкович и «Спартак» не договорились по деньгам.

Он ушел по собственному желанию и хочет попробовать себя в роли главного тренера. Надеюсь, получится быстро найти хорошую команду», – заявила агент.