Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Агент Слишковича объяснила уход тренера из «Спартака»

29 мая 2024, 14:00
6

Марияна Кашчелан, агент бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича, рассказала, почему босниец решил покинуть клуб РПЛ.

«Владимир ушел из «Спартака» по собственному желанию. Тяжело вспомнить тренеров «красно‑белых» за всю историю, кто уходил из клуба сам. Слишкович показал, что он отличный тренер, но еще и замечательный человек.

Он поставил «Спартак» выше себя и своих интересов. Владимир считает, что команде будет спокойней начинать сезон с новым тренером, новыми идеями, со всем новым без него в тренерском составе.

Тут не вопрос денег от словам совсем, причина ухода не в том, что Слишкович и «Спартак» не договорились по деньгам.

Он ушел по собственному желанию и хочет попробовать себя в роли главного тренера. Надеюсь, получится быстро найти хорошую команду», – заявила агент.

  • Слишкович исполнял обязанности главного тренера «Спартака» с 14 апреля, когда клуб уволил Гильермо Абаскаля.
  • Со следующего сезона команду из Москвы возглавит Деян Станкович.
  • Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.

Еще по теме:
Экс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Слишкович назвал игрока «Спартака» с топовой физической готовностью 12
Слишкович сказал, играет ли Карседо на багаже Станковича 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Слишкович Владимир
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Gwynbleidd
1716983650
Ну на самом деле, как это не удивительно, реально видно хороший толковый мужик, по послематчевым интервью и пресс конференциям это было понятно...
Ответить
...уефан
1716984793
...если не ушли, а решил сам уйти, достойный поступок, удачи тебе, Владимир! От души! И спасибо за надежду!...
Ответить
ivany4
1716986443
- Тут не вопрос денег от словам совсем, причина ухода не в том, что Слишкович и «Спартак» не договорились по деньгам. Причина лежит на поверхности - новый тренер посмотрел игры Спартака под его руководством, прочитал все его интервью после матчей и окончания сезона, поговорил с ним и сделал вывод.
Ответить
alefreddy
1716988543
хорошо завершил сезон а в его уходе что то темное и не совсем понятное
Ответить
NewLife
1716989611
Успехов !
Ответить
subbotaspartak
1716998808
Двое у руля..., пусть уж новые, правильно
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Все новости
Все новости
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
1
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
Вчера, 17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
Вчера, 16:22
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+