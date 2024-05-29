Представитель Дзюбы рассказал о будущем форварда после ухода из «Локомотива»

Леонид Гольдман, представитель экс-нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, сделал заявление о будущем игрока после ухода из московского клуба.

«Артем карьеру завершать не планирует. У него есть предложения от клубов из России и из‑за рубежа. Приоритет – остаться в России.

Переговоры ведутся. Как только будет какая‑то ясность, мы оперативно об этом сообщим», – сказал Гольдман.

35-летний Дзюба присоединился к «Локо» в феврале 2023 года.

За полтора сезона он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов.

Рыночная стоимость форварда – 2,8 миллиона евро.

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