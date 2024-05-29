Названы суммы гонораров судей за работу на суперфинале Кубка России

Общая сумма гонораров рефери за обслуживание суперфинала Кубка России «Балтика» – «Зенит» превысит 1 миллион рублей.

Главному судье Сергею Карасеву заплатят 400 тысяч рублей, первому и второму ассистентам Игорю Демешко и Дмитрию Чельцову – по 200 тысяч, резервному Виталию Мешкову – 100 тысяч, резервному ассистенту Андрею Образко – 50 тысяч, видеоарбитру Сергею Иванову – 200 тысяч, ассистенту видеоарбитра Владимиру Москалеву – 100 тысяч.

Гонорар инспектора Андрея Бутенко в соответствии с установленными размерами вознаграждений составит 150 тысяч рублей.