Кафанов ответил, в чем Сафонов сильнее Доннаруммы

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сравнил Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму.

– У Сафонова высокие шансы стать первым номером в «ПСЖ»?

– Могу ошибаться, но я верю, что у Матвея должно сложиться. Скорее не сразу, но Сафонов сможет стать первым номером «ПСЖ». Не могу объяснить, откуда такая уверенность.

– В чем Сафонов сильнее Доннаруммы?

– Итальянская школа вратарей отличается от нашей. Например, в ситуациях, когда нападающий с вратарем оказываются с глазу на глаз, итальянцы учат вратарей прыгать наугад.

В российской школе, как и в большинстве европейских, учат реагировать на полет мяча и смотреть только на него. Во французской школе вратарей требования такие же, как у нас.

Думаю, как минимум в этом компоненте Сафонов сильнее Доннаруммы, как и в игре ногами, а в остальном – не хуже.

25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».

За главную команду южан он провел 175 матчей и пропустил 208 голов.

«ПСЖ» заплатит за голкипера 20 млн евро с учетом бонусов и подпишет с ним контракт до 2029 года.

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