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Кафанов ответил, в чем Сафонов сильнее Доннаруммы

29 мая 2024, 14:28
18

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сравнил Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму.

– У Сафонова высокие шансы стать первым номером в «ПСЖ»?

– Могу ошибаться, но я верю, что у Матвея должно сложиться. Скорее не сразу, но Сафонов сможет стать первым номером «ПСЖ». Не могу объяснить, откуда такая уверенность.

– В чем Сафонов сильнее Доннаруммы?

– Итальянская школа вратарей отличается от нашей. Например, в ситуациях, когда нападающий с вратарем оказываются с глазу на глаз, итальянцы учат вратарей прыгать наугад.

В российской школе, как и в большинстве европейских, учат реагировать на полет мяча и смотреть только на него. Во французской школе вратарей требования такие же, как у нас.

Думаю, как минимум в этом компоненте Сафонов сильнее Доннаруммы, как и в игре ногами, а в остальном – не хуже.

  • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
  • За главную команду южан он провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
  • «ПСЖ» заплатит за голкипера 20 млн евро с учетом бонусов и подпишет с ним контракт до 2029 года.

В ожидании новой главы: вспомните великие финалы ЛЧ по фото?

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Россия Краснодар ПСЖ Доннарумма Джанлуиджи Сафонов Матвей Кафанов Виталий
Комментарии (18)
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sined1951
1716983234
Доннарума уже известный и раскрученный вратарь, так что придется Сафонову года 2-3 полировать лавку запасных, вероятность 90%.
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FCSpartakM
1716983986
Что за дичь с выходами? Буффон стал великим из-за того, что прыгал наугад?
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361isa@mail.ru
1716984188
В Италии всегда были сильнейшие вратари
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...уефан
1716984423
...ох, и херню же ты произнёс, лучше бы отделался общими словами...
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ilichkadr
1716986606
Виталя в очередной раз отжёг. Даёт советы космического масштаба и космической же глупости о том, как прыгать наугад реагировать на полет мяча глядя на него. При этом сам же научил Песьякова не понятно чему.
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Skull_Boy
1716989259
Сказочный идиот
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Artemka444
1716995039
Молча бы!!! А так максимум в кубке выходить будет!!!!
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mihail200606
1716999257
Не пойму вообще зачем псж сафонов...
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Январь 59
1717006024
Я совсем не сторонник перехода наших игроков в Европу. Слишком напряженная политическая обстановка. Тем более в отношениях с Францией. Но если отбросить со счетов этот факт, то решение Сафонова считаю правильным. Более чем уверен, Мотя будет первым номером. И парижане будут аплодировать ему стоя
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