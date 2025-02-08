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  • Головин объяснил, почему лишился статуса капитана «Монако»

Головин объяснил, почему лишился статуса капитана «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил, почему он не является капитаном команды.

  • Российский футболист получил капитанскую повязку прошлым летом.
  • Позднее статус капитана монегасков перешел к Денису Закарии.
  • Головин в этом сезоне провел 26 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

«Да, честно говоря, не знаю. Мы общались на эту тему перед этим сезоном и решили, что капитаном будет Закария, потому что он, в принципе, знает очень много языков, а у нас в команде какая-то группа людей на одном говорит, а другая – на другом.

Так сложилось, что он знает буквально 4-5 языков, в принципе, прям идеально, поэтому решили, что в этом плане ему будет легче коммуницировать», – рассказал Головин.

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Источник: Okko

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Комментарии (3)
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FCSpartakM
1739002162
Да, что Саньку мешало выучить, если не французский, то хотя бы английский - не понятно. Вопрос, конечно, не в языке, а в том, что чувак не развивается и постоянно на травмах. Хз, зачем Монако его вообще держит
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FWSPM
1739012029
Да просто слили тебя потому что больше лечишся чем играешь вот и все
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FWSPM
1739012130
пора в зенит на пенсию
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