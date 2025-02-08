Головин объяснил, почему лишился статуса капитана «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил, почему он не является капитаном команды.

Российский футболист получил капитанскую повязку прошлым летом.

Позднее статус капитана монегасков перешел к Денису Закарии.

Головин в этом сезоне провел 26 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

«Да, честно говоря, не знаю. Мы общались на эту тему перед этим сезоном и решили, что капитаном будет Закария, потому что он, в принципе, знает очень много языков, а у нас в команде какая-то группа людей на одном говорит, а другая – на другом.

Так сложилось, что он знает буквально 4-5 языков, в принципе, прям идеально, поэтому решили, что в этом плане ему будет легче коммуницировать», – рассказал Головин.