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  • Головин высказался о хронической травме: «Очень давно уже болит»

Головин высказался о хронической травме: «Очень давно уже болит»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о проблемах с лодыжкой, про которые сообщил главный тренер Адольф Хюттер неделю назад.

«Прямо сегодня гораздо лучше, очень давно уже болит. Боли то приходят, делаю какие-то процедуры, пытаемся как-то побороть эту ситуацию, понятно что и как правильно делать. Эту неделю прям очень хорошо, и я надеюсь, что так и продолжится.

Как играть через боль? Бывало по-разному в течение сезона, приходилось какие-то обезболивающие пить, были ситуации когда паузу брал, когда в принципе терпеть невозможно было.

Бывает чуть меньше болит, и в принципе можно потерпеть и сыграть игру. Но в любом случае это мешает», – заявил Головин.

  • Во вчерашнем матче с «ПСЖ» российский хавбек вышел на замену на 63-й минуте.
  • Всего в этом сезоне он провел 26 игр, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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Источник: Sport24

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Комментарии (1)
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NewLife
1739001162
Чему ты удивляешься, ты же присылал фото своей еды: гамбургеры и прочая углеводная хрень, которой в ХХ веке стали травить народ. Если это подагра, то надо менять питание.
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