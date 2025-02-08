Головин высказался о хронической травме: «Очень давно уже болит»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о проблемах с лодыжкой, про которые сообщил главный тренер Адольф Хюттер неделю назад.
«Прямо сегодня гораздо лучше, очень давно уже болит. Боли то приходят, делаю какие-то процедуры, пытаемся как-то побороть эту ситуацию, понятно что и как правильно делать. Эту неделю прям очень хорошо, и я надеюсь, что так и продолжится.
Как играть через боль? Бывало по-разному в течение сезона, приходилось какие-то обезболивающие пить, были ситуации когда паузу брал, когда в принципе терпеть невозможно было.
Бывает чуть меньше болит, и в принципе можно потерпеть и сыграть игру. Но в любом случае это мешает», – заявил Головин.
- Во вчерашнем матче с «ПСЖ» российский хавбек вышел на замену на 63-й минуте.
- Всего в этом сезоне он провел 26 игр, забил 3 гола и сделал 1 ассист.