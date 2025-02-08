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  • Лига 1. «ПСЖ» разнес «Монако» (4:1): Хвича забил дебютный гол, Сафонов не сыграл, Головин провел полтайма

Лига 1. «ПСЖ» разнес «Монако» (4:1): Хвича забил дебютный гол, Сафонов не сыграл, Головин провел полтайма

«ПСЖ» крупно обыграл «Монако» в 21-м туре чемпионата Франции.

Парижане разгромили соперника со счетом 4:1 благодаря дублю Усмана Дембеле, а также голам Хвичи Кварацхелии и Витиньи.

Грузинский вингер впервые забил после январского перехода из «Наполи» в «ПСЖ» за 70 миллионов евро.

Российский вратарь Матвей Сафонов провел всю встречу в запасе, а его соотечественник Александр Головин вышел на замену на 63-й минуте.

Франция. Лига 1. 21-й тур

ПСЖ – Монако – 4:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Витинья, 6; 1:1 – Закария, 17; 2:1 – Кварацхелия, 54; 3:1 – Дембеле, 57; 4:1 – Дембеле, 90.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (2)
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BlackMurder34
1738976133
Молодец Хвича
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aldo conte
1738991532
Хвиче удачи в ПСЖ! Лиха беда начало. Ждём голов в еврокубках.
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