Лига 1. «ПСЖ» разнес «Монако» (4:1): Хвича забил дебютный гол, Сафонов не сыграл, Головин провел полтайма

«ПСЖ» крупно обыграл «Монако» в 21-м туре чемпионата Франции.

Парижане разгромили соперника со счетом 4:1 благодаря дублю Усмана Дембеле, а также голам Хвичи Кварацхелии и Витиньи.

Грузинский вингер впервые забил после январского перехода из «Наполи» в «ПСЖ» за 70 миллионов евро.

Российский вратарь Матвей Сафонов провел всю встречу в запасе, а его соотечественник Александр Головин вышел на замену на 63-й минуте.

Франция. Лига 1. 21-й тур

ПСЖ – Монако – 4:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Витинья, 6; 1:1 – Закария, 17; 2:1 – Кварацхелия, 54; 3:1 – Дембеле, 57; 4:1 – Дембеле, 90.

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