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    Григорян: «Меня поразила наглость Соболева. За счет характера он может далеко пойти»

    Главный тренер «Арарту» Александр Григорян, ранее возглавлявший «Тамбов» и другие российские клубы, поделился мнением о новичке «Спартака» Александре Соболеве.

    «Мы встречались несколько раз с Соболевым. Помню, как Александр призвал Рыжикова не тянуть время в одном из матчей, так как хотел забить еще. Меня поразила эта наглость. За счет своего характера он может далеко пойти.

    Зе Луиш – другого стиля нападающий. Мне трудно сказать, как Соболев адаптируется в «Спартаке». Любой топ-клуб должен иметь вариативность в атаке. Нельзя строить игру только на одном нападающем.

    Мастерство Соболева пока еще не созрело, оно формируется. Пройти ровно всю дистанцию даже опытным нападающим не всегда удается. Поэтому он и забивает меньше, чем в начале сезона», – сказал Григорян.

    • Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
    • У московского клуба есть опция выкупа 22-летнего футболиста.
    • В 19 турах текущего розыгрыша РПЛ форвард забил 10 голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.02.2020 22:30
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2046

      Борат 1 час назад

      Хотелось бы его увидеть в фнл со спартаком!!! Это ведь достаточно далеко?!
      Гыгы

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4728

      Lester84 1 час назад

      Такие оды Соболеву поют, аж соловьем заливаются. А чувак с начала октября голов не забивал. Интересно как всякие Григоряны запоют если у него вдруг не покатит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1093

      Серж 69 1 час назад

      Но ты то,сам Григорян,также ведь довольно наглый и циничный,что уж Соболеву какому-то удивляешься,он тебе и в подмётки не годится.Хотя,молодёжь нынче такая пошла,что только держись.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6705

      mihail200606 1 час назад

      Может клуб его Урарту называется все таки?)) или Арарат..?

      1
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      Рейтинг: +1093

      Серж 69 > mihail200606 1 час назад

      Урарту,вроде бы.Только задержится ли он там надолго?Очень сомнительно,дурная голова ногам покою не даёт.

      1
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      Рейтинг: +15537

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Неглупый мужик этот Григорян, но характер не даёт ему нормально работать. Жаль... """""""""

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