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  • Григорян: «Меня поразила наглость Соболева. За счет характера он может далеко пойти»

Григорян: «Меня поразила наглость Соболева. За счет характера он может далеко пойти»

3 февраля 2020, 22:30
8

Главный тренер «Арарту» Александр Григорян, ранее возглавлявший «Тамбов» и другие российские клубы, поделился мнением о новичке «Спартака» Александре Соболеве.

«Мы встречались несколько раз с Соболевым. Помню, как Александр призвал Рыжикова не тянуть время в одном из матчей, так как хотел забить еще. Меня поразила эта наглость. За счет своего характера он может далеко пойти.

Зе Луиш – другого стиля нападающий. Мне трудно сказать, как Соболев адаптируется в «Спартаке». Любой топ-клуб должен иметь вариативность в атаке. Нельзя строить игру только на одном нападающем.

Мастерство Соболева пока еще не созрело, оно формируется. Пройти ровно всю дистанцию даже опытным нападающим не всегда удается. Поэтому он и забивает меньше, чем в начале сезона», – сказал Григорян.

  • Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
  • У московского клуба есть опция выкупа 22-летнего футболиста.
  • В 19 турах текущего розыгрыша РПЛ форвард забил 10 голов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Соболев Александр Григорян Александр
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1580758592
Неглупый мужик этот Григорян, но характер не даёт ему нормально работать. Жаль... """""""""
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mihail200606
1580758988
Может клуб его Урарту называется все таки?)) или Арарат..?
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Серж 69
1580760078
Но ты то,сам Григорян,также ведь довольно наглый и циничный,что уж Соболеву какому-то удивляешься,он тебе и в подмётки не годится.Хотя,молодёжь нынче такая пошла,что только держись.
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Lester84
1580761661
Такие оды Соболеву поют, аж соловьем заливаются. А чувак с начала октября голов не забивал. Интересно как всякие Григоряны запоют если у него вдруг не покатит
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Диктор
1580782858
Спортивная наглость-это как говориться второе счастье.
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vka1970
1580791558
Григорян сам не голубь. Рассказывать про чью то наглость и свою не видеть, это видно нынешний тренд.
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