Григорян: «Меня поразила наглость Соболева. За счет характера он может далеко пойти»

Главный тренер «Арарту» Александр Григорян, ранее возглавлявший «Тамбов» и другие российские клубы, поделился мнением о новичке «Спартака» Александре Соболеве.

«Мы встречались несколько раз с Соболевым. Помню, как Александр призвал Рыжикова не тянуть время в одном из матчей, так как хотел забить еще. Меня поразила эта наглость. За счет своего характера он может далеко пойти.

Зе Луиш – другого стиля нападающий. Мне трудно сказать, как Соболев адаптируется в «Спартаке». Любой топ-клуб должен иметь вариативность в атаке. Нельзя строить игру только на одном нападающем.

Мастерство Соболева пока еще не созрело, оно формируется. Пройти ровно всю дистанцию даже опытным нападающим не всегда удается. Поэтому он и забивает меньше, чем в начале сезона», – сказал Григорян.