Карпин: «Футболистики «Ростова» на день рождения подарили рюкзак. Это намек, что пора мне паковать вещи и сваливать отсюда?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил всех за поздравления с днем рождения. Бывшему футболисту исполнился 51 год.

«Конечно, благодарю за поздравления с днем рождения наших футболистиков. Даже рюкзак подарили. Есть версия, что это намек на то, что пора мне паковать вещи и отсюда сваливать. Я не понял, че они хотят.

Всем спасибо за поздравления. Приятно, что не забыли. Всем хорошего дня, хорошего настроения», – сказал Карпин.