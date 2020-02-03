Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин: «Футболистики «Ростова» на день рождения подарили рюкзак. Это намек, что пора мне паковать вещи и сваливать отсюда?»

Карпин: «Футболистики «Ростова» на день рождения подарили рюкзак. Это намек, что пора мне паковать вещи и сваливать отсюда?»

3 февраля 2020, 12:40
14

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил всех за поздравления с днем рождения. Бывшему футболисту исполнился 51 год.

«Конечно, благодарю за поздравления с днем рождения наших футболистиков. Даже рюкзак подарили. Есть версия, что это намек на то, что пора мне паковать вещи и отсюда сваливать. Я не понял, че они хотят.

Всем спасибо за поздравления. Приятно, что не забыли. Всем хорошего дня, хорошего настроения», – сказал Карпин.

  • Тренер работает с «Ростовом» с 2017 года.
  • Команда в РПЛ идет третьей – в зоне Лиги чемпионов.
  • Сейчас «Ростов» занимает последнее место на Кубке «Париматч» Премьер.

Источник: YouTube-канал «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1580723607
До чего ж там Цаплинов додумался?
Ответить
mihail200606
1580724406
Посмотри че внутри..
Ответить
upiter622
1580728411
Неси там наличные,Ростов сразу окажется на первом месте!
Ответить
моэм
1580734896
Бабы это сделали без ЗАДНЕЙ мысли … а учитывая близость другого места , чем они думают ещё чаще , то никакой логики я бы искать не стал...такова правда жизни.
Ответить
portero
1580735344
Это они кошелек подарили, просто надпись потерялась
Ответить
vanechka.chernov
1580742291
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog
Ответить
zigbert
1580743320
Приятные хлопоты,только Карпин говорит об этом с долей грусти.
Ответить
Hektor 84
1580813120
Это что бы как Аленичев багаж не забыл.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+