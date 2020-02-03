Карпин: «Футболистики «Ростова» на день рождения подарили рюкзак. Это намек, что пора мне паковать вещи и сваливать отсюда?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил всех за поздравления с днем рождения. Бывшему футболисту исполнился 51 год.
«Конечно, благодарю за поздравления с днем рождения наших футболистиков. Даже рюкзак подарили. Есть версия, что это намек на то, что пора мне паковать вещи и отсюда сваливать. Я не понял, че они хотят.
Всем спасибо за поздравления. Приятно, что не забыли. Всем хорошего дня, хорошего настроения», – сказал Карпин.
- Тренер работает с «Ростовом» с 2017 года.
- Команда в РПЛ идет третьей – в зоне Лиги чемпионов.
- Сейчас «Ростов» занимает последнее место на Кубке «Париматч» Премьер.
Источник: YouTube-канал «Ростова»