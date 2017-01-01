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    Карпин: «Футболистики «Ростова» на день рождения подарили рюкзак. Это намек, что пора мне паковать вещи и сваливать отсюда?»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил всех за поздравления с днем рождения. Бывшему футболисту исполнился 51 год.

    «Конечно, благодарю за поздравления с днем рождения наших футболистиков. Даже рюкзак подарили. Есть версия, что это намек на то, что пора мне паковать вещи и отсюда сваливать. Я не понял, че они хотят.

    Всем спасибо за поздравления. Приятно, что не забыли. Всем хорошего дня, хорошего настроения», – сказал Карпин.

    • Тренер работает с «Ростовом» с 2017 года.
    • Команда в РПЛ идет третьей – в зоне Лиги чемпионов.
    • Сейчас «Ростов» занимает последнее место на Кубке «Париматч» Премьер.

    Источник: YouTube-канал «Ростова»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6692

      mihail200606 51 минуту назад

      Посмотри че внутри..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2028

      Борат 1 час назад

      валера молодец, ушёл из поросятни и жизнь и карьера у него наладилась сразу !
      гы-гы

      0
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      ...
      Рейтинг: +3530

      sssrspartak > Борат 19 минут назад

      вспомни г...о,а вот и оно!литейный катись отсюда!не порти сайт основательно!тебя с соккера поперли!так ты гад здесь присосался!до твоего прихода здесь было все нормально!сейчас грязь и хамство!запомни ты недоросль!грехи твои будут с тобой!одумайся!

      1
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      ...
      Рейтинг: +20896

      VVM1964 > Борат 1 минуту назад

      Свали отсюда и твоя жизнь сразу наладится , да и воздух чище будет .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2128

      Томик 1 час назад

      До чего ж там Цаплинов додумался?

      1
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