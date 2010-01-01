Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Карпин – о поражении от «Спартака»: «По барабану»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды в первом туре товарищеского турнира Кубок «Париматч» Премьер от «Спартака» (1:2). Победу москвичам принес бывший игрок ростовчан Резиуан Мирзов.

    «Доволен всем, за исключением одной вещи. Доволен прессингом и работой без мяча. О чeм я и говорил — результат по барабану. Надо было делать те вещи, которые отрабатывали на тренировке, а не бежать, сломя голову, отыгрываться. Но футболисты на поле хотят выиграть, поэтому пропускали контратаки. В остальном — всем доволен.

    Травма Егора Бабурина? Не знаю пока, вроде просто ушиб, но не знаю, какой степени травма», – сказал Карпин.

    • «Ростов» в таблице турнира занимает последнее место.
    • В следующем туре южане встретятся с «Партизаном».
    • «Ростов» в таблице РПЛ занимает третье место.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:57
    Комментарии5
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81437
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75312
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru