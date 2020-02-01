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Карпин – о поражении от «Спартака»: «По барабану»

1 февраля 2020, 21:57
32

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды в первом туре товарищеского турнира Кубок «Париматч» Премьер от «Спартака» (1:2). Победу москвичам принес бывший игрок ростовчан Резиуан Мирзов.

«Доволен всем, за исключением одной вещи. Доволен прессингом и работой без мяча. О чeм я и говорил — результат по барабану. Надо было делать те вещи, которые отрабатывали на тренировке, а не бежать, сломя голову, отыгрываться. Но футболисты на поле хотят выиграть, поэтому пропускали контратаки. В остальном — всем доволен.

Травма Егора Бабурина? Не знаю пока, вроде просто ушиб, но не знаю, какой степени травма», – сказал Карпин.

  • «Ростов» в таблице турнира занимает последнее место.
  • В следующем туре южане встретятся с «Партизаном».
  • «Ростов» в таблице РПЛ занимает третье место.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Карпин Валерий
Комментарии (32)
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Александр Питер
1580589564
Очень грубая игра Спартака.
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alex1951
1580590017
Карпуша в своем репертуаре. Без излишних дифирамбов ,конкретно ,по существу ,понимает ,что главные битвы начнутся в марте...
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vka1970
1580591080
В принципе результат действительно всем по барабану.
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Hektor 84
1580598605
Стыдно за журналюшку и бората)))
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Диктор
1580611994
Раз пропускали контратаки-значит где то уже недорабатываете.И счет по игре.
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моэм
1580616951
Суд по многим предсезонным "вью" , для Карпова подобные турниры это просто игровая тренировка типа двусторонки , для других выигрыш матча и тем более турнира повод для праздника с криками ура и маршем со знамёнами … кому что надо.
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Серёга Краснодарский
1580623604
первый раз вижу такое чтоб тренер клал на турнир. на организаторов турнира. на болел на стадионе. болел у телека. чучело эстонское -я кладу на тебя. не позорь великий клуб.
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Волька
1580626395
Смотри от злости не сдохни карпин
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ab15488
1580633518
Спартак и при Кононове турнир на предсезонке выиграл, толку то. А Карпин решает свои задачи, наиграть новых игроков, набрать форму к началу чемпионата, избежать травм.
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zigbert
1580656844
Спокойной его речь назвать трудно.
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