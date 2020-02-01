Карпин – о поражении от «Спартака»: «По барабану»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды в первом туре товарищеского турнира Кубок «Париматч» Премьер от «Спартака» (1:2). Победу москвичам принес бывший игрок ростовчан Резиуан Мирзов.

«Доволен всем, за исключением одной вещи. Доволен прессингом и работой без мяча. О чeм я и говорил — результат по барабану. Надо было делать те вещи, которые отрабатывали на тренировке, а не бежать, сломя голову, отыгрываться. Но футболисты на поле хотят выиграть, поэтому пропускали контратаки. В остальном — всем доволен.

Травма Егора Бабурина? Не знаю пока, вроде просто ушиб, но не знаю, какой степени травма», – сказал Карпин.