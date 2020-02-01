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  • Малафеев – об уходе из «Зенита»: «У меня действующий контракт с клубом до мая 2020 года»

Малафеев – об уходе из «Зенита»: «У меня действующий контракт с клубом до мая 2020 года»

1 февраля 2020, 00:11
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев опроверг информацию об уходе с должности заместителя спортивного директора клуба.

Ранее об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

«В связи с последними новостями касаемо моего ухода из футбольного клуба «Зенит» спешу сообщить, что у меня имеется действующий контракт с клубом как минимум до мая 2020 года», – написал Малафеев в инстаграме.

  • Малафеев курирует работу «Зенита-2» и молодежной команды. Также он отвечает за трансферы и подписание контрактов с игроками.
  • Малафеев – воспитанник «Зенита». Он играл за петербуржцев с 1997 по 2016 год.

Источник: Инстаграм Вячеслава Малафеева
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (1)
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Nevsky_RU
1580511248
Чего он курирует? Зенит-2 и Зенит М? Минут 5 в год хватит что ты там всё откурировать, ибо курировать там нечего. Газпром Академия на сколько я понимаю ситуацию, толком ничего и никого подготовить не в состоянии. Уже более менее готовых покупают с других команд и других городов. Они годик в дубле или Зенит-2 попылят и всё, типа свои родные уже, доморещенные становятся. Как сейчас модно говорить - из системы Зенита. А по факту именно питерских ребят то там почти и нет
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