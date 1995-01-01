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    Малафеев – об уходе из «Зенита»: «У меня действующий контракт с клубом до мая 2020 года»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев опроверг информацию об уходе с должности заместителя спортивного директора клуба.

    Ранее об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

    «В связи с последними новостями касаемо моего ухода из футбольного клуба «Зенит» спешу сообщить, что у меня имеется действующий контракт с клубом как минимум до мая 2020 года», – написал Малафеев в инстаграме.

    • Малафеев курирует работу «Зенита-2» и молодежной команды. Также он отвечает за трансферы и подписание контрактов с игроками.
    • Малафеев – воспитанник «Зенита». Он играл за петербуржцев с 1997 по 2016 год.

    Источник: Инстаграм Вячеслава Малафеева

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