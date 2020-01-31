Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«СЭ»: Малафеев покинул «Зенит»

31 января 2020, 22:41
2

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев покинул клуб. Вместе с ним с работы ушел его помощник Александр Макаров.

Малафеев курировал работу молодежных команд, перемещение футболистов внутри клубной пирамиды. На этой должности бывший вратарь работал с 2017 года.

  • Об уходе из «Зенита» также сообщил директор по новым медиа Егор Крецан.
  • Уходы Малафеева и Крецана случились после попытки клуба отправить в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1580503517
Перекидывают в Сочи фарм клуб спасать. Позор борату бомжерылому)))
Ответить
JTherry
1580505440
уволили Малафеева, а "рояль в кустах" поехал в зенит-2 к буланову)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+