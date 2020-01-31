«СЭ»: Малафеев покинул «Зенит»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев покинул клуб. Вместе с ним с работы ушел его помощник Александр Макаров.

Малафеев курировал работу молодежных команд, перемещение футболистов внутри клубной пирамиды. На этой должности бывший вратарь работал с 2017 года.