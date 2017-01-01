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    «СЭ»: Малафеев покинул «Зенит»

    Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев покинул клуб. Вместе с ним с работы ушел его помощник Александр Макаров.

    Малафеев курировал работу молодежных команд, перемещение футболистов внутри клубной пирамиды. На этой должности бывший вратарь работал с 2017 года.

    • Об уходе из «Зенита» также сообщил директор по новым медиа Егор Крецан.
    • Уходы Малафеева и Крецана случились после попытки клуба отправить в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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