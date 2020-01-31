Гинер: «Не собираюсь выгонять Гончаренко»

Владелец ЦСКА Евгений Гинер дал понять, что не планирует отправлять в отставку главного тренера Виктора Гончаренко. Белорус работает в московском клубе с 2016 года.

«Я не собираюсь выгонять Гончаренко», – сказал Гинер в интервью Нобелю Арустамяну.

ЦСКА в РПЛ идет на четвертом месте.

Завтра, 1 февраля, москвичи проведут товарищеский матч против австрийского «Ваттенса».

9 февраля ЦСКА сыграет с «Зенитом».