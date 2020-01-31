Гинер: «Не собираюсь выгонять Гончаренко»

Владелец ЦСКА Евгений Гинер дал понять, что не планирует отправлять в отставку главного тренера Виктора Гончаренко. Белорус работает в московском клубе с 2016 года.
«Я не собираюсь выгонять Гончаренко», – сказал Гинер в интервью Нобелю Арустамяну.
- ЦСКА в РПЛ идет на четвертом месте.
- Завтра, 1 февраля, москвичи проведут товарищеский матч против австрийского «Ваттенса».
- 9 февраля ЦСКА сыграет с «Зенитом».
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Источник: твиттер Нобеля Арустамяна