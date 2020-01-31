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    Гинер: «Не собираюсь выгонять Гончаренко»

    Владелец ЦСКА Евгений Гинер дал понять, что не планирует отправлять в отставку главного тренера Виктора Гончаренко. Белорус работает в московском клубе с 2016 года.

    «Я не собираюсь выгонять Гончаренко», – сказал Гинер в интервью Нобелю Арустамяну.

    • ЦСКА в РПЛ идет на четвертом месте.
    • Завтра, 1 февраля, москвичи проведут товарищеский матч против австрийского «Ваттенса».
    • 9 февраля ЦСКА сыграет с «Зенитом».

    Источник: твиттер Нобеля Арустамяна

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    31.01.2020 23:39
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +287

      elessar arnor 50 минут назад

      если не уволил за сомнительные достижения в ле, то высоко доверие к нему

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1805

      alarm 51 минуту назад

      хряки за 17 лет сменили 14 тренеришек! позор!

      0
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