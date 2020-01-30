Агент Компаоре подтвердил интерес «Спартака» к игроку

Лансине Силуе, агент нападающего «Африкэйна» Бассиру Компаоре, заявил, что «Спартак» действительно интересуется его клиентом.

«Спартак» заинтересован в Компаоре, москвичи сделали предложение африканскому клубу. Бассиру сказал мне, что хотел бы играть в «Спартаке». Чемпионат России – это новый вызов, и он готов его принять», – сказал агент.