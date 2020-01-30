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Агент Компаоре подтвердил интерес «Спартака» к игроку

30 января 2020, 11:51
6

Лансине Силуе, агент нападающего «Африкэйна» Бассиру Компаоре, заявил, что «Спартак» действительно интересуется его клиентом.

«Спартак» заинтересован в Компаоре, москвичи сделали предложение африканскому клубу. Бассиру сказал мне, что хотел бы играть в «Спартаке». Чемпионат России – это новый вызов, и он готов его принять», – сказал агент.

  • Компаоре – игрок сборной Буркина-Фасо.
  • За «Клуб Африкэйн» форвард выступает с сентября 2018 года, сыграл 22 матча, забил семь голов и сделал три ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (6)
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oyabun
1580377770
Ну какой теперь Компаоре, если Соболева взяли? Да и про новый лимит не следует забывать.
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sanyadorofeev
1580379642
Хватит дрoчить, пора ***** девок! Открою секрет мужского величия как затащить и удовлетворить любую девушку да так что она будет просить еще и еще. Короче, реально крутя штука и всем советую попробовать хоть раз, раньше заказывал из Британии, а теперь есть и у нас вот сайт ---- http://bit.do/neomax
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Диктор
1580382010
Если только на переспективу.
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erma
1580405051
Если Спартак купит его за 750 тысяч, то ВВП Буркина Фасо увеличится вдвое.
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