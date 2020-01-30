Агент Компаоре подтвердил интерес «Спартака» к игроку

Лансине Силуе, агент нападающего «Африкэйна» Бассиру Компаоре, заявил, что «Спартак» действительно интересуется его клиентом.
«Спартак» заинтересован в Компаоре, москвичи сделали предложение африканскому клубу. Бассиру сказал мне, что хотел бы играть в «Спартаке». Чемпионат России – это новый вызов, и он готов его принять», – сказал агент.
- Компаоре – игрок сборной Буркина-Фасо.
- За «Клуб Африкэйн» форвард выступает с сентября 2018 года, сыграл 22 матча, забил семь голов и сделал три ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.
Источник: Sport24