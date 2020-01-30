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    Агент Компаоре подтвердил интерес «Спартака» к игроку

    Лансине Силуе, агент нападающего «Африкэйна» Бассиру Компаоре, заявил, что «Спартак» действительно интересуется его клиентом.

    «Спартак» заинтересован в Компаоре, москвичи сделали предложение африканскому клубу. Бассиру сказал мне, что хотел бы играть в «Спартаке». Чемпионат России – это новый вызов, и он готов его принять», – сказал агент.

    • Компаоре – игрок сборной Буркина-Фасо.
    • За «Клуб Африкэйн» форвард выступает с сентября 2018 года, сыграл 22 матча, забил семь голов и сделал три ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21566

      oyabun 16 минут назад

      Ну какой теперь Компаоре, если Соболева взяли? Да и про новый лимит не следует забывать.

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