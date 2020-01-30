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Sky Sports: «Барселона» предложит за Виллиана 20 миллионов

30 января 2020, 09:44
3

«Барселона» возобновила интерес к вингеру «Челси» Виллиану, утверждает Sky Sports News.

По информации источника, каталонский клуб попытается купить 31-летнего футболиста перед закрытием зимнего трансферного окна.

«Барса» намерена предложить за бразильца 20 миллионов фунтов.

  • Виллиан выступает за «Челси» с августа 2013 года.
  • За 6,5 сезонов игрок провел за лондонскую команду 322 матча, забил 57 голов и сделал 58 результативных передач.
  • Его контракт с клубом истекает грядущим летом.

Источник: Sky Sports News
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Челси Виллиан
Комментарии (3)
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Давид59
1580369958
Чего это они так поздно спохватились? Можно было ещё из Шахтёра или Анжи его забрать. Человеку 4-й десяток идёт
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Romio-xxx
1580379385
Если Санчо брать,тогда можно и продать.А так самим еще пригодится.
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Cules2013
1580407718
Пример Видаля вдохновил. Я не против Виллиана за 20, но это не решение проблемы. Через год-два придётся опять кого-то покупать. А каждые пару сезонов вот так по 20 млн платить выходит жирно, и стабильности в команде из-за вечного "купил-продал" - не будет, команде нужен костяк.
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