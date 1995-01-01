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    Sky Sports: «Барселона» предложит за Виллиана 20 миллионов

    «Барселона» возобновила интерес к вингеру «Челси» Виллиану, утверждает Sky Sports News.

    По информации источника, каталонский клуб попытается купить 31-летнего футболиста перед закрытием зимнего трансферного окна.

    «Барса» намерена предложить за бразильца 20 миллионов фунтов.

    • Виллиан выступает за «Челси» с августа 2013 года.
    • За 6,5 сезонов игрок провел за лондонскую команду 322 матча, забил 57 голов и сделал 58 результативных передач.
    • Его контракт с клубом истекает грядущим летом.

    Источник: Sky Sports News

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1855

      Давид59 2 часа назад

      Чего это они так поздно спохватились? Можно было ещё из Шахтёра или Анжи его забрать. Человеку 4-й десяток идёт

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