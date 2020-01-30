Sky Sports: «Барселона» предложит за Виллиана 20 миллионов

«Барселона» возобновила интерес к вингеру «Челси» Виллиану, утверждает Sky Sports News.
По информации источника, каталонский клуб попытается купить 31-летнего футболиста перед закрытием зимнего трансферного окна.
«Барса» намерена предложить за бразильца 20 миллионов фунтов.
- Виллиан выступает за «Челси» с августа 2013 года.
- За 6,5 сезонов игрок провел за лондонскую команду 322 матча, забил 57 голов и сделал 58 результативных передач.
- Его контракт с клубом истекает грядущим летом.
Источник: Sky Sports News