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    Жиру готов перейти в «Тоттенхэм». Француз провел 5,5 лет в «Арсенале»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

    «Шпоры» сделали запрос о трансфере форварда. Жиру хочет остаться в Лондоне, поэтому готов подписать контракт с «Тоттенхэмом».

    • «Тоттенхэм» может стать третьим лондонским клубом для Жиру.
    • C июля 2012-го по январь 2018 года француз играл за «Арсенал».
    • Ранее сообщалось, что на Жиру претендует «Интер».
    • В этом сезоне игрок провел пять матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

    Ди Марцио: «Тоттенхэм» предложил контракт Жиру. Он может стать третьим лондонским клубом для игрока

    Источник: Sky Sports

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