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  • Жиру готов перейти в «Тоттенхэм». Француз провел 5,5 лет в «Арсенале»

Жиру готов перейти в «Тоттенхэм». Француз провел 5,5 лет в «Арсенале»

29 января 2020, 18:10
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

«Шпоры» сделали запрос о трансфере форварда. Жиру хочет остаться в Лондоне, поэтому готов подписать контракт с «Тоттенхэмом».

  • «Тоттенхэм» может стать третьим лондонским клубом для Жиру.
  • C июля 2012-го по январь 2018 года француз играл за «Арсенал».
  • Ранее сообщалось, что на Жиру претендует «Интер».
  • В этом сезоне игрок провел пять матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

Ди Марцио: «Тоттенхэм» предложил контракт Жиру. Он может стать третьим лондонским клубом для игрока

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Челси Жиру Оливье
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