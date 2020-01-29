Жиру готов перейти в «Тоттенхэм». Француз провел 5,5 лет в «Арсенале»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

«Шпоры» сделали запрос о трансфере форварда. Жиру хочет остаться в Лондоне, поэтому готов подписать контракт с «Тоттенхэмом».

«Тоттенхэм» может стать третьим лондонским клубом для Жиру.

C июля 2012-го по январь 2018 года француз играл за «Арсенал».

Ранее сообщалось, что на Жиру претендует «Интер».

В этом сезоне игрок провел пять матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

Ди Марцио: «Тоттенхэм» предложил контракт Жиру. Он может стать третьим лондонским клубом для игрока