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    Директор «Сочи»: «Зенит-2» летит в Турцию, как и мы. Надеюсь, там Кокорин к нам и присоединится»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко выразил надежду на то, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин будет играть за южный клуб.

    «Пока комментировать нечего. Все будет ясно через пару дней. Кокорин едет на сборы с «Зенитом-2»? Да, это так. Они летят тоже в Турцию, как и мы. Надеюсь, там он к нам и присоединится», – сказал Рубашко.

    • Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но сам Кокорин от перехода отказался.
    • Нападающий до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.

    Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +562

      Spartak Piter 16 минут назад

      Однажды в России будет нормальное правительство и тогда от голубой тусовки и следа не останется. А пока они пусть радуются смотря на продажный футбик и пьют пивко, так как других перспектив у быдла нет!!!!!

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      Рейтинг: +13780

      bset 22 минуты назад

      Или к Оренбургу присоединится, который (ВОТ ЭТО СОВПАДЕНИЕ) тоже в Турции. Фарм-клубы все в одном месте собрались. Выбирай, не хочу.

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      Рейтинг: +2022

      Борат 23 минуты назад

      по ходу так всё и будет...
      гы-гы

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