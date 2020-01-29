Директор «Сочи»: «Зенит-2» летит в Турцию, как и мы. Надеюсь, там Кокорин к нам и присоединится»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко выразил надежду на то, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин будет играть за южный клуб.

«Пока комментировать нечего. Все будет ясно через пару дней. Кокорин едет на сборы с «Зенитом-2»? Да, это так. Они летят тоже в Турцию, как и мы. Надеюсь, там он к нам и присоединится», – сказал Рубашко.

Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но сам Кокорин от перехода отказался.

Нападающий до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.

Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»