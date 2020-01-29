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  • Директор «Сочи»: «Зенит-2» летит в Турцию, как и мы. Надеюсь, там Кокорин к нам и присоединится»

Директор «Сочи»: «Зенит-2» летит в Турцию, как и мы. Надеюсь, там Кокорин к нам и присоединится»

29 января 2020, 16:08
18

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко выразил надежду на то, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин будет играть за южный клуб.

«Пока комментировать нечего. Все будет ясно через пару дней. Кокорин едет на сборы с «Зенитом-2»? Да, это так. Они летят тоже в Турцию, как и мы. Надеюсь, там он к нам и присоединится», – сказал Рубашко.

  • Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но сам Кокорин от перехода отказался.
  • Нападающий до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.

Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Зенит-2 Кокорин Александр
Комментарии (18)
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bset
1580303753
Или к Оренбургу присоединится, который (ВОТ ЭТО СОВПАДЕНИЕ) тоже в Турции. Фарм-клубы все в одном месте собрались. Выбирай, не хочу.
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Spartak Piter
1580304087
Однажды в России будет нормальное правительство и тогда от голубой тусовки и следа не останется. А пока они пусть радуются смотря на продажный футбик и пьют пивко, так как других перспектив у быдла нет!!!!!
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Lester84
1580309562
Силком с тренировочной базы поволокут?
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SIRIUS 2002
1580312238
Наилучший вариант в данной ситуации...
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Garrincha58
1580313961
а зачем ему Сочи всё равно его в Зенит не возьмут в сборную тоже прозябает до лета и уйдёт за бугор и лучше всего заработать юаней в Китае
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Kollljan
1580316938
Шишку вам от ёлки, а не Кокорина, чуваки!!
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ilichkadr
1580318782
Рубашко надеется, что вместе с Радимовым, за рюмкой чая, уломают Саню на переход?
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Вомбат
1580320883
Думаю, что этого не будет. Кокорин явно закусил удила и показывает норов. Ротенбергу не было смысла врать о том, что он еще в декабре обсуждал с Кокориным аренду в Сочи и обещал дать ему огромный бонус, если он поможет Сочи спастись от вылета. Кокорин тогда, по словам Р., обещал подумать. А 11 января, когда Р. договорился с Миллером, К. вдруг заявил, что он не поедет, и вообще, что он впервые узнал про эту аренду из СМИ. Семак, скорее всего действительно узнал об этом только тогда. А вот Кокорин - сомневаюсь. Ладно, в конце концов, если игрок не хочет в Сочи, то пусть остается в системе Зенита и до лета играет в ПФЛ. В Зените его не будет, раз он навлек на себя гнев Ротенберга, с которым Миллер не хочет ссориться. Ведь личный друг известно кого не Миллер, а именно господин Р. А Кокорин, поиграв в Зените-2, летом перейдет, скорее всего снова в Динамо. Евро 2020 - мимо.
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Hektor 84
1580326438
Этот Рубашка что совсем гонит? Или дурной или крыша едет или бредит Кокориным. Наверно с дурки сбежал от аларма и бората.
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DENZILLO-Спартак
1580472796
Походу над сашком кокоркиным уже стебутся по полной!
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