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  • Президент «Урала» Иванов: «Всегда готовы протянуть Кокорину руку помощи»

Президент «Урала» Иванов: «Всегда готовы протянуть Кокорину руку помощи»

28 января 2020, 23:55
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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о готовности подписать контракт с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

– Конечно, мы были бы заинтересованы в таком футболисте, как Кокорин. Всегда готовы протянуть ему руку помощи.

– Зимнее трансферное окно открыто, может уже сейчас выйти на Александра с предложением?

– Вы сами как это видите? Мы бы с удовольствием его взяли. Но не думаю, что если он не пошел в аренду в «Сочи», то пойдет к нам. Думаю, что это нереально.

– Согласитесь, что лучше «Урал», чем «Зенит»-2.

– Для набора формы ему лучше играть в команде премьер-лиги. Надо конкретно знать ситуацию. Я не могу ничего сказать, я не в теме. Александра любой клуб премьер-лиги, думаю, взял себе. Тем более в аренду – двумя руками «за». С удовольствием бы его взял, но, наверное, это не в наших силах.

– В «Урале» и Федор Смолов начал много забивать, и Ильин до сборной России дорос. Перед Евро-2020 Кокорину было бы интересно поиграть в такой команде?

– Конечно, было бы интересно. Но если абстрагироваться от этой мысли, то, думаю, этот вариант развития событий нереален.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Кокорин Александр Иванов Григорий
Комментарии (3)
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arok
1580257070
Вы готовы протянуть руку помощи, а Коко боюсь протянул бы вам другую часть тела. Когда ни кому не нужен будет, сам на поклон по клубам ходить станет!!!
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evgevg13
1580272087
Перед Евро-2020 Кокорину было бы интересно поиграть в такой команде? - а кто сказал, что он будет в сборной?
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