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    Президент «Урала» Иванов: «Всегда готовы протянуть Кокорину руку помощи»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о готовности подписать контракт с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

    – Конечно, мы были бы заинтересованы в таком футболисте, как Кокорин. Всегда готовы протянуть ему руку помощи.

    – Зимнее трансферное окно открыто, может уже сейчас выйти на Александра с предложением?

    – Вы сами как это видите? Мы бы с удовольствием его взяли. Но не думаю, что если он не пошел в аренду в «Сочи», то пойдет к нам. Думаю, что это нереально.

    – Согласитесь, что лучше «Урал», чем «Зенит»-2.

    – Для набора формы ему лучше играть в команде премьер-лиги. Надо конкретно знать ситуацию. Я не могу ничего сказать, я не в теме. Александра любой клуб премьер-лиги, думаю, взял себе. Тем более в аренду – двумя руками «за». С удовольствием бы его взял, но, наверное, это не в наших силах.

    – В «Урале» и Федор Смолов начал много забивать, и Ильин до сборной России дорос. Перед Евро-2020 Кокорину было бы интересно поиграть в такой команде?

    – Конечно, было бы интересно. Но если абстрагироваться от этой мысли, то, думаю, этот вариант развития событий нереален.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    28.01.2020 23:55
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