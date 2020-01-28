Президент «Урала» Иванов: «Всегда готовы протянуть Кокорину руку помощи»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о готовности подписать контракт с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

– Конечно, мы были бы заинтересованы в таком футболисте, как Кокорин. Всегда готовы протянуть ему руку помощи.

– Зимнее трансферное окно открыто, может уже сейчас выйти на Александра с предложением?

– Вы сами как это видите? Мы бы с удовольствием его взяли. Но не думаю, что если он не пошел в аренду в «Сочи», то пойдет к нам. Думаю, что это нереально.

– Согласитесь, что лучше «Урал», чем «Зенит»-2.

– Для набора формы ему лучше играть в команде премьер-лиги. Надо конкретно знать ситуацию. Я не могу ничего сказать, я не в теме. Александра любой клуб премьер-лиги, думаю, взял себе. Тем более в аренду – двумя руками «за». С удовольствием бы его взял, но, наверное, это не в наших силах.

– В «Урале» и Федор Смолов начал много забивать, и Ильин до сборной России дорос. Перед Евро-2020 Кокорину было бы интересно поиграть в такой команде?

– Конечно, было бы интересно. Но если абстрагироваться от этой мысли, то, думаю, этот вариант развития событий нереален.

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