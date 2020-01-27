Пентек может перейти в «Челси»

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек может до закрытия зимнего трансферного окна оказаться в «Челси».
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, агенты 24-летнего форварда связались с руководством лондонского клуба и предложили услуги своего клиента.
В составе «Челси» поляк может заменить Оливье Жиру, который близок к переходу в «Интер».
- В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 19 матчей, забил пять голов и сделал один ассист.
- Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
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