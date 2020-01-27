Пентек может перейти в «Челси»

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек может до закрытия зимнего трансферного окна оказаться в «Челси».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, агенты 24-летнего форварда связались с руководством лондонского клуба и предложили услуги своего клиента.

В составе «Челси» поляк может заменить Оливье Жиру, который близок к переходу в «Интер».