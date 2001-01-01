Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Пентек может перейти в «Челси»

    Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек может до закрытия зимнего трансферного окна оказаться в «Челси».

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, агенты 24-летнего форварда связались с руководством лондонского клуба и предложили услуги своего клиента.

    В составе «Челси» поляк может заменить Оливье Жиру, который близок к переходу в «Интер».

    • В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 19 матчей, забил пять голов и сделал один ассист.
    • Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (60,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9217

      Cules2013 26 минут назад

      Стоит он не кисло, а толку будет не много. Он показал, что даже в пределах Серии А испытывает проблемы с адаптацией в другом клубе. В АПЛ вообще стухнуть может.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75276
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru