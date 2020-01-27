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Пентек может перейти в «Челси»

27 января 2020, 08:38
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Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек может до закрытия зимнего трансферного окна оказаться в «Челси».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, агенты 24-летнего форварда связались с руководством лондонского клуба и предложили услуги своего клиента.

В составе «Челси» поляк может заменить Оливье Жиру, который близок к переходу в «Интер».

  • В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 19 матчей, забил пять голов и сделал один ассист.
  • Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2023 года.
  • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (60,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Челси Милан Пентек Кшиштоф
Комментарии (1)
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Cules2013
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Стоит он не кисло, а толку будет не много. Он показал, что даже в пределах Серии А испытывает проблемы с адаптацией в другом клубе. В АПЛ вообще стухнуть может.
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