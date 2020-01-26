Тер Стеген – после поражения от «Валенсии»: «Барселона» может играть гораздо лучше»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген высказался после поражения со счетом 0:2 против «Валенсии».

«Каждый сезон случаются подобные поражения. Нам нужно продолжать работать, чтобы играть так, как хочет наш тренер. Мы можем это делать гораздо лучше, и сделаем это. Я настроен оптимистично.Мы здорово начали второй тайм, но пропустили гол после рикошета. Это обидно. Мы владели мячом и старались не позволять сопернику создавать моменты. Это была очень редкая ситуация, которая дорого нам обошлась», – заявил немецкий вратарь.