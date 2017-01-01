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    Тер Стеген – после поражения от «Валенсии»: «Барселона» может играть гораздо лучше»

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген высказался после поражения со счетом 0:2 против «Валенсии».

    «Каждый сезон случаются подобные поражения. Нам нужно продолжать работать, чтобы играть так, как хочет наш тренер. Мы можем это делать гораздо лучше, и сделаем это. Я настроен оптимистично.Мы здорово начали второй тайм, но пропустили гол после рикошета. Это обидно. Мы владели мячом и старались не позволять сопернику создавать моменты. Это была очень редкая ситуация, которая дорого нам обошлась», – заявил немецкий вратарь.

    • «Барселона» набрала 43 очка.
    • Каталонцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании.
    • Тер Стеген отбил пенальти в матче против «Валенсии».

    Источник: Sport.es

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