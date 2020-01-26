Daily Mail: Саутгейт может сменить Сульшера в «МЮ» после Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может сменить Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Руководство английского клуба недовольно результатами и, если ситуация не изменится, сезон-2020/21 «Манчестер Юнайтед» начнет с новым главным тренером.

Основной кандидат – Гарет Саутгейт, работающий со сборной Англии. Он может возглавить команду не раньше окончания Евро-2020.