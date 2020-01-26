Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Daily Mail: Саутгейт может сменить Сульшера в «МЮ» после Евро-2020

26 января 2020, 09:51

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может сменить Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Руководство английского клуба недовольно результатами и, если ситуация не изменится, сезон-2020/21 «Манчестер Юнайтед» начнет с новым главным тренером.

Основной кандидат – Гарет Саутгейт, работающий со сборной Англии. Он может возглавить команду не раньше окончания Евро-2020.

  • После 24 туров «МЮ» на пятом месте.
  • За последние четыре матча клуб проиграл три встречи.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Саутгейт Гарет Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+