Главные новости дня. «Барселона» проиграла в Валенсии; Комличенко – игрок «Динамо»

«Зенит» пропустил шесть голов от «Зальбурга», Кокорин был капитаном.

Комличенко стал игроком «Динамо».

ЦСКА обыграл ЛАСК благодаря дублю Влашича.

Red Bull не будет покупать «Спартак».

РПЛ может обратиться в CAS из-за ситуации вокруг Прядкина.

Ольмо за 30 миллионов перешел в «Лейпциг».

«Барселона» проиграла на выезде «Валенсии».

Холанд сыграл 57 минут в Бундеслиге и забил за это время пять голов.

Фанаты «МЮ» уйдут с матча против «Вулверхэмптона».

«Барселона» купит 17-летнего бразильца.

Уикенд футболистов на баскетболе: Марсело сходил на Евролигу, Неймар и Мбаппе – на НБА