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Главные новости дня. «Барселона» проиграла в Валенсии; Комличенко – игрок «Динамо»

25 января 2020, 21:43
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Источник: «Бомбардир.ру»
Комментарии (1)
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Sergicious
1579986584
Браво! Очередной трансфер из Европы обратно в Россию. Браво российские клубы! Пусть хотя бы в Чехии играл, но все равно было интересно наблюдать и надеяться. И так русских мало в Европе.
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