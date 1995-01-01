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    Фанаты «МЮ» покинут стадион в игре с «Вулверхэмптоном» в знак протеста против Глейзеров

    Болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят устроить акцию протеста против владельцев клуба.

    Как сообщает Mirror, фанаты недовольны работой семьи Глейзеров, которая владеет «МЮ», а также вице-президентом Эдом Вудвордом.

    Болельщики собираются покинуть стадион «Олд Траффорд» на 58-й минуте матча АПЛ с «Вулверхэмптоном».

    • 58-я минута выбрана в дань памяти жертвам авиакатастрофы в Мюнхене. В 1958 году погибли 11 представителей клуба, включая 8 футболистов.
    • Глейзеры купили «Манчестер Юнайтед» в 2005 году.
    • На данный момент клуб занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.
    • Матч «МЮ» – «Вулверхэмптон» пройдет 1 февраля.

    Источник: Mirror

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