Фанаты «МЮ» покинут стадион в игре с «Вулверхэмптоном» в знак протеста против Глейзеров

Болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят устроить акцию протеста против владельцев клуба.
Как сообщает Mirror, фанаты недовольны работой семьи Глейзеров, которая владеет «МЮ», а также вице-президентом Эдом Вудвордом.
Болельщики собираются покинуть стадион «Олд Траффорд» на 58-й минуте матча АПЛ с «Вулверхэмптоном».
- 58-я минута выбрана в дань памяти жертвам авиакатастрофы в Мюнхене. В 1958 году погибли 11 представителей клуба, включая 8 футболистов.
- Глейзеры купили «Манчестер Юнайтед» в 2005 году.
- На данный момент клуб занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.
- Матч «МЮ» – «Вулверхэмптон» пройдет 1 февраля.
Источник: Mirror