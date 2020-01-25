Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фанаты «МЮ» покинут стадион в игре с «Вулверхэмптоном» в знак протеста против Глейзеров

Фанаты «МЮ» покинут стадион в игре с «Вулверхэмптоном» в знак протеста против Глейзеров

25 января 2020, 17:37
3

Болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят устроить акцию протеста против владельцев клуба.

Как сообщает Mirror, фанаты недовольны работой семьи Глейзеров, которая владеет «МЮ», а также вице-президентом Эдом Вудвордом.

Болельщики собираются покинуть стадион «Олд Траффорд» на 58-й минуте матча АПЛ с «Вулверхэмптоном».

  • 58-я минута выбрана в дань памяти жертвам авиакатастрофы в Мюнхене. В 1958 году погибли 11 представителей клуба, включая 8 футболистов.
  • Глейзеры купили «Манчестер Юнайтед» в 2005 году.
  • На данный момент клуб занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.
  • Матч «МЮ» – «Вулверхэмптон» пройдет 1 февраля.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kudriavtsevaleks
1579964730
Хватит дрoчить или встречаться с неадекватными телками. Есть сайт где тусуются адекватные девушки без кидал, шлюх и содержанок. Там вы сможете найти как девушку для серьезных отношений так и на одну ночь! Потратьте пару минут и вы сами убедитесь, вот сайт ---- https://nnna.ru/devky
Ответить
Эльхан
1579973473
А попробовать вообще не покупать билет ?
Ответить
ivanthebest
1579973673
На самом деле, как бы я не хаял Вудворда, он достаточно хороший финансист. Но, не спортивный управленец. Глейзеры тоже в целом не такие жмоты, как тот же Леви. Самая главная проблема в комплектовании состава и спортивной части. С этим Вуди не справляется от слова совсем. Выход - нанять качественного спортдира, который будет заниматься всеми ключевыми вопросами по спортчасти. И здесь я вообще не понимаю, как можно быть настолько упёртыми и недальновидными, чтобы не решить большинство проблем разом. Причём это встанет в 1-1,5 миллиона фунтов в год. Что по меркам МЮ сущие крохи.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+