Фанаты «МЮ» покинут стадион в игре с «Вулверхэмптоном» в знак протеста против Глейзеров

Болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят устроить акцию протеста против владельцев клуба.

Как сообщает Mirror, фанаты недовольны работой семьи Глейзеров, которая владеет «МЮ», а также вице-президентом Эдом Вудвордом.

Болельщики собираются покинуть стадион «Олд Траффорд» на 58-й минуте матча АПЛ с «Вулверхэмптоном».