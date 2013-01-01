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    Sport.es: «Барселона» договорилась о приобретении 17-летнего бразильца Коуто

    Защитник «Коритибы» Ян Коуто продолжит карьеру в «Барселоне», утверждает Sport.es.

    По информации источника, каталонский клуб согласовал трансфер 17-летнего футболиста за пять миллионов евро.

    К новой команде бразилец присоединится летом после своего совершеннолетия.

    • Коуто называют «новым Дани Алвесом«.
    • В ноябре 2019 года он стал чемпионом мира в составе юношеской сборной Бразилии.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9209

      Cules2013 2 часа назад

      Опять молодой защ из Ю.Америки. Где-то я это уже раз 10 видел) И где все они, все предыдущие такие покупки? Цена, конечно, курам на смех по нынешним меркам, но 5 лямов - это 5 лямов, нефиг их на ветер выкидывать.

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      Рейтинг: +9220

      DeStar > Cules2013 41 минуту назад

      ну сомнительно, но может он реально хорош, и так, попытка не пытка. Больше ржу с того как малых людей играющих по сути в заднице начинают называть новым кем-то там) называть 17- летнего защитника коритибы новым алвесом... жестко.

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