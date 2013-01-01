Sport.es: «Барселона» договорилась о приобретении 17-летнего бразильца Коуто

Защитник «Коритибы» Ян Коуто продолжит карьеру в «Барселоне», утверждает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб согласовал трансфер 17-летнего футболиста за пять миллионов евро.

К новой команде бразилец присоединится летом после своего совершеннолетия.