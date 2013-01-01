Sport.es: «Барселона» договорилась о приобретении 17-летнего бразильца Коуто

Опять молодой защ из Ю.Америки. Где-то я это уже раз 10 видел) И где все они, все предыдущие такие покупки? Цена, конечно, курам на смех по нынешним меркам, но 5 лямов - это 5 лямов, нефиг их на ветер выкидывать.
Защитник «Коритибы» Ян Коуто продолжит карьеру в «Барселоне», утверждает Sport.es.
По информации источника, каталонский клуб согласовал трансфер 17-летнего футболиста за пять миллионов евро.
К новой команде бразилец присоединится летом после своего совершеннолетия.
- Коуто называют «новым Дани Алвесом«.
- В ноябре 2019 года он стал чемпионом мира в составе юношеской сборной Бразилии.