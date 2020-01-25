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  • «Милан» победил в четырех из пяти матчей после возвращения Ибрагимовича

«Милан» победил в четырех из пяти матчей после возвращения Ибрагимовича

25 января 2020, 09:15
6

В матче 21-го тура Серии А «Милан» в гостях минимально выиграл у «Брешии» со счетом 1:0.

Таким образом, миланцы одержали четвертую победу в пяти играх после возвращения Златана Ибрагимовича.

За этот период только «Сампдория» сумела не проиграть «Милану», а «Кальяри», СПАЛ, «Удинезе» и «Брешиа» потерпели поражения.

  • Ибрагимович вернулся в клуб 2 января, заключив контракт до конца сезона с опцией продления на год.
  • После возвращения 38-летний форвард забил один гол в четырех матчах.

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (6)
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Cules2013
1579943409
Не уверен, что это прямо заслуга Ибры. А если так, то больше психологическая, чем игровая.
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Кузьмич на трибуне
1579943492
С такой результативностью Ибра и в сборную вернется
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Danish Dynamite
1579948852
И после прихода капитана сборной Дании С.Кьяера, прошу заметить ))
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DOCTOR PENALTY
1579954299
Реально взбодрил.
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zigbert
1579961003
Кто же против, если этот переход сумел изменить результаты команды.
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_MATRIX_
1579983615
Не, это всё, конечно, хорошо, но Ибре 38 лет, и что делать, когда он уйдет? Нужно не на суперигрока ставку делать, а в корне организацию игры менять и новых толковых футболистов воспитывать/подписывать. Сейчас Ибра, скорее, как локомотив - даёт импульс, ход от которого нужно сохранить, а затем и нарастить.
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