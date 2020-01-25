«Милан» победил в четырех из пяти матчей после возвращения Ибрагимовича

В матче 21-го тура Серии А «Милан» в гостях минимально выиграл у «Брешии» со счетом 1:0.

Таким образом, миланцы одержали четвертую победу в пяти играх после возвращения Златана Ибрагимовича.

За этот период только «Сампдория» сумела не проиграть «Милану», а «Кальяри», СПАЛ, «Удинезе» и «Брешиа» потерпели поражения.