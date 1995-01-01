Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    «Милан» победил в четырех из пяти матчей после возвращения Ибрагимовича

    В матче 21-го тура Серии А «Милан» в гостях минимально выиграл у «Брешии» со счетом 1:0.

    Таким образом, миланцы одержали четвертую победу в пяти играх после возвращения Златана Ибрагимовича.

    За этот период только «Сампдория» сумела не проиграть «Милану», а «Кальяри», СПАЛ, «Удинезе» и «Брешиа» потерпели поражения.

    • Ибрагимович вернулся в клуб 2 января, заключив контракт до конца сезона с опцией продления на год.
    • После возвращения 38-летний форвард забил один гол в четырех матчах.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +617

      ZENIT****** 27 минут назад

      Вливание новой крови дало результат.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81432
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75247
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru