«Милан» победил в четырех из пяти матчей после возвращения Ибрагимовича

В матче 21-го тура Серии А «Милан» в гостях минимально выиграл у «Брешии» со счетом 1:0.
Таким образом, миланцы одержали четвертую победу в пяти играх после возвращения Златана Ибрагимовича.
За этот период только «Сампдория» сумела не проиграть «Милану», а «Кальяри», СПАЛ, «Удинезе» и «Брешиа» потерпели поражения.
- Ибрагимович вернулся в клуб 2 января, заключив контракт до конца сезона с опцией продления на год.
- После возвращения 38-летний форвард забил один гол в четырех матчах.
Источник: «Бомбардир»