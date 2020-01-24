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  • «Зенит» может купить хавбека «Марселя» Сансона. Агент игрока не подтвердил интерес питерцев

«Зенит» может купить хавбека «Марселя» Сансона. Агент игрока не подтвердил интерес питерцев

24 января 2020, 18:55
6

По информации «Чемпионата», «Зенит» планирует купить в зимнее или летнее трансферное окно полузащитника «Марселя» Моргана Сансона.

Утверждается, что французский игрок – одна из приоритетных целей руководства питерского клуба.

Агент Сансона Майкл Мануэлло не подтвердил эту информацию.

«Морган останется в «Марселе» этой зимой. Действительно ли им интересуется «Зенит»? Не могу это прокомментировать», – сказал Мануэлло, передает Sport24.

  • В этом сезоне 25-летний игрок провел в Лиге 1 18 матчей, забил три гола и отдал два ассиста.
  • Рыночная стоимость Сансона – 28 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Марсель Сансон Морган
Комментарии (6)
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порт
1579881939
Дуристика.
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Garrincha58
1579882063
да похрену на этот вшивый Зенит пусть кого хотят того и берут они только гв-но и покупают
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порт
1579882479
Полузащитник «Марселя» Морган Сансон не будет менять клуб в это межсезонье. Об этом заявил агент футболиста Майкл Мануэлло.
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3a zenit
1579883289
запускай стаю уток
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portero
1579890414
брехняя....
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stepan.kostin
1579920364
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