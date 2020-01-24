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    «Зенит» может купить хавбека «Марселя» Сансона. Агент игрока не подтвердил интерес питерцев

    По информации «Чемпионата», «Зенит» планирует купить в зимнее или летнее трансферное окно полузащитника «Марселя» Моргана Сансона.

    Утверждается, что французский игрок – одна из приоритетных целей руководства питерского клуба.

    Агент Сансона Майкл Мануэлло не подтвердил эту информацию.

    «Морган останется в «Марселе» этой зимой. Действительно ли им интересуется «Зенит»? Не могу это прокомментировать», – сказал Мануэлло, передает Sport24.

    • В этом сезоне 25-летний игрок провел в Лиге 1 18 матчей, забил три гола и отдал два ассиста.
    • Рыночная стоимость Сансона – 28 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4646

      3a zenit 39 минут назад

      запускай стаю уток

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      Рейтинг: +3775

      порт 52 минуты назад

      Полузащитник «Марселя» Морган Сансон не будет менять клуб в это межсезонье. Об этом заявил агент футболиста Майкл Мануэлло.

      0
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      Рейтинг: +11672

      Garrincha58 59 минут назад

      да похрену на этот вшивый Зенит пусть кого хотят того и берут они только гв-но и покупают

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      Рейтинг: +3775

      порт 1 час назад

      Дуристика.

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      Рейтинг: +447

      Semenycch 1 час назад

      Чушь собачья. Достали агенты и СМИ использовать имя Зенита в целях собственной дешевой популяризации. У Зенита в зоне опорника на два места минимум 4 отличных игрока и 3 из них с Российским паспортом.

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