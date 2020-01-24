«Зенит» может купить хавбека «Марселя» Сансона. Агент игрока не подтвердил интерес питерцев

По информации «Чемпионата», «Зенит» планирует купить в зимнее или летнее трансферное окно полузащитника «Марселя» Моргана Сансона.

Утверждается, что французский игрок – одна из приоритетных целей руководства питерского клуба.

Агент Сансона Майкл Мануэлло не подтвердил эту информацию.

«Морган останется в «Марселе» этой зимой. Действительно ли им интересуется «Зенит»? Не могу это прокомментировать», – сказал Мануэлло, передает Sport24.