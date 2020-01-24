Черышев получил травму задней поверхности бедра

2-3 матча, в больничку, походу ему пора менять не клуб, а чемпионат, что-то в Испании он слишком часто в лазарете
«Валенсия» рассказала о травме полузащитника Дениса Черышева, которую он получил на 44-й минуте встречи с «Мальоркой» (4:1).
На сайте клуба сообщается, что россиянин травмировал заднюю поверхность левого бедра. Сроки восстановления 29-летнего хавбека станут известны позднее.
- Черышев недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил семь матчей «Валенсии».
- В этом сезоне Черышев провел 16 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Примера. «Валенсия» разгромно проиграла «Мальорке», Черышева заменили до перерыва
Селадес – о замене Черышева на 44-й минуте матча с «Мальоркой»: «Он не смог продолжить игру»