Черышев получил травму задней поверхности бедра

«Валенсия» рассказала о травме полузащитника Дениса Черышева, которую он получил на 44-й минуте встречи с «Мальоркой» (4:1).

На сайте клуба сообщается, что россиянин травмировал заднюю поверхность левого бедра. Сроки восстановления 29-летнего хавбека станут известны позднее.

Черышев недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил семь матчей «Валенсии».

В этом сезоне Черышев провел 16 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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