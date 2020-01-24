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Черышев получил травму задней поверхности бедра

24 января 2020, 15:57
13

«Валенсия» рассказала о травме полузащитника Дениса Черышева, которую он получил на 44-й минуте встречи с «Мальоркой» (4:1).

На сайте клуба сообщается, что россиянин травмировал заднюю поверхность левого бедра. Сроки восстановления 29-летнего хавбека станут известны позднее.

  • Черышев недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил семь матчей «Валенсии».
  • В этом сезоне Черышев провел 16 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Примера. «Валенсия» разгромно проиграла «Мальорке», Черышева заменили до перерыва

Селадес – о замене Черышева на 44-й минуте матча с «Мальоркой»: «Он не смог продолжить игру»

Источник: Официальный сайт «Валенсии»
Испания. Примера Валенсия Черышев Денис
Комментарии (13)
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серега кашин
1579872983
пол карьеры провел денис в лазарете
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G.P.
1579873857
Эх. Опять. Очень жаль. Здоровья, Денис!!!
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arok
1579874013
Хрустальный ДЭН, опять травма!!!!! Здоровья!!!!
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NEONFOL
1579874369
2-3 матча, в больничку, походу ему пора менять не клуб, а чемпионат, что-то в Испании он слишком часто в лазарете
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3a zenit
1579883420
не прёт капитально мужику.
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Spinorr
1579889193
Никогда такого не было, и вот опять! Денису быстрейшего выздоровления!
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Ганнибал Лектор
1579929275
Пошел по стопам Марата Измайлова - жутко талантлив, но стеклянный...
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SIRIUS 2002
1580044520
Не та физика..не та..жаль
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афоня72
1580566787
Хрусталь..а жаль..
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