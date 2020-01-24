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    Черышев получил травму задней поверхности бедра

    «Валенсия» рассказала о травме полузащитника Дениса Черышева, которую он получил на 44-й минуте встречи с «Мальоркой» (4:1).

    На сайте клуба сообщается, что россиянин травмировал заднюю поверхность левого бедра. Сроки восстановления 29-летнего хавбека станут известны позднее.

    • Черышев недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил семь матчей «Валенсии».
    • В этом сезоне Черышев провел 16 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Примера. «Валенсия» разгромно проиграла «Мальорке», Черышева заменили до перерыва

    Селадес – о замене Черышева на 44-й минуте матча с «Мальоркой»: «Он не смог продолжить игру»

    Источник: Официальный сайт «Валенсии»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +208

      NEONFOL 48 минут назад

      2-3 матча, в больничку, походу ему пора менять не клуб, а чемпионат, что-то в Испании он слишком часто в лазарете

      0
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      Рейтинг: +487

      arok 54 минуты назад

      Хрустальный ДЭН, опять травма!!!!! Здоровья!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      G.P. 57 минут назад

      Эх. Опять. Очень жаль. Здоровья, Денис!!!

      0
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      Рейтинг: +4458

      серега кашин 1 час назад

      пол карьеры провел денис в лазарете

      0
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      Рейтинг: +298

      dragoon000320 1 час назад

      да что это за напасть, очень жаль его, самый талантливый отечественный игрок однозначно...

      1
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      Рейтинг: +792

      ZENIT84, > dragoon000320 55 минут назад

      чем он талантливее аршавина интересно?

      1
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