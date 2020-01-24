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  • Талалаев: «Желаю «Химкам» только побед в выбранном векторе развития клуба»

Талалаев: «Желаю «Химкам» только побед в выбранном векторе развития клуба»

24 января 2020, 09:36

Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал свой уход из подмосковного клуба.

  • В четверг гендиректор «Химок» объявил об отставке тренера в связи со сменой вектора развития клуба и отсутствием серьезного спонсора.
  • Команда занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ по итогам 25 туров.

– Благодарен футболистам, руководству и сотрудникам клубам за то, что мы вместе были объединены идей и показывали зрелищный футбол. Отдельное спасибо болельщикам, которые поверили в команду. Желаю «Химкам» только побед в выбранном векторе развития клуба.

– Известно, что в «Химки» под вас готовы были зайти два серьезных спонсора, готовых финансировать клуб под задачу выхода в РПЛ. Но этого им не дали.

– Без комментариев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Химки Талалаев Андрей
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