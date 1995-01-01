Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Талалаев: «Желаю «Химкам» только побед в выбранном векторе развития клуба»

    Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал свой уход из подмосковного клуба.

    • В четверг гендиректор «Химок» объявил об отставке тренера в связи со сменой вектора развития клуба и отсутствием серьезного спонсора.
    • Команда занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ по итогам 25 туров.

    – Благодарен футболистам, руководству и сотрудникам клубам за то, что мы вместе были объединены идей и показывали зрелищный футбол. Отдельное спасибо болельщикам, которые поверили в команду. Желаю «Химкам» только побед в выбранном векторе развития клуба.

    – Известно, что в «Химки» под вас готовы были зайти два серьезных спонсора, готовых финансировать клуб под задачу выхода в РПЛ. Но этого им не дали.

    – Без комментариев.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81432
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75239
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru