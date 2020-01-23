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    Александер-Арнольд – первый защитник в истории АПЛ, сделавший не менее 10 ассистов в двух сезонах подряд

    «Ливерпуль» в эти минуты играет с «Вулверхэмптоном» в матче 24-го тура АПЛ.

    На восьмой минуте счет в игре открыл капитан мерсисайдцев Джордан Хендерсон. Он отличился после подачи с углового в исполнении защитника Трента Александера-Арнольда.

    Для 21-летнего англичанина эта результативная передача стала десятой в нынешнем сезоне. Он стал первым игроком «Ливерпуля» в истории АПЛ, кому удалось сделать не менее 10 ассистов в двух сезонах подряд. Также он стал первым защитником в истории АПЛ, кому удалось подобное.

    • Александер-Арнольд – воспитанник «Ливерпуля».
    • Он находится в системе клуба с 2004 года.
    • В этом сезоне на его счету также два гола.

    Источник: Squawka

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    23.01.2020 23:50
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