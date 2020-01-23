Александер-Арнольд – первый защитник в истории АПЛ, сделавший не менее 10 ассистов в двух сезонах подряд

«Ливерпуль» в эти минуты играет с «Вулверхэмптоном» в матче 24-го тура АПЛ.

На восьмой минуте счет в игре открыл капитан мерсисайдцев Джордан Хендерсон. Он отличился после подачи с углового в исполнении защитника Трента Александера-Арнольда.

Для 21-летнего англичанина эта результативная передача стала десятой в нынешнем сезоне. Он стал первым игроком «Ливерпуля» в истории АПЛ, кому удалось сделать не менее 10 ассистов в двух сезонах подряд. Также он стал первым защитником в истории АПЛ, кому удалось подобное.