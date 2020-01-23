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  • Александер-Арнольд – первый защитник в истории АПЛ, сделавший не менее 10 ассистов в двух сезонах подряд

Александер-Арнольд – первый защитник в истории АПЛ, сделавший не менее 10 ассистов в двух сезонах подряд

23 января 2020, 23:50
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«Ливерпуль» в эти минуты играет с «Вулверхэмптоном» в матче 24-го тура АПЛ.

На восьмой минуте счет в игре открыл капитан мерсисайдцев Джордан Хендерсон. Он отличился после подачи с углового в исполнении защитника Трента Александера-Арнольда.

Для 21-летнего англичанина эта результативная передача стала десятой в нынешнем сезоне. Он стал первым игроком «Ливерпуля» в истории АПЛ, кому удалось сделать не менее 10 ассистов в двух сезонах подряд. Также он стал первым защитником в истории АПЛ, кому удалось подобное.

  • Александер-Арнольд – воспитанник «Ливерпуля».
  • Он находится в системе клуба с 2004 года.
  • В этом сезоне на его счету также два гола.

Источник: Squawka
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Александер-Арнольд Трент
Комментарии (1)
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Cules2013
1579853069
Трент как защитник не особо-то выдающийся, но распасовщик очень крутой, вообще в атаке монстр. И со штрафных может издалека положить голешник.
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