Sky Sports: «Шахтер» готов продать Матвиенко лондонскому «Арсеналу» за 35 миллионов

По информации Sky Sports, руководство донецкого «Шахтера» назвало лондонскому «Арсеналу» стоимость защитника Николая Матвиенко.

Покупка 23-летнего украинца обойдется английскому клубу в 35,5 миллионов евро. Стороны начали переговоры о переходе игрока. «Арсенал» предпочитает взять Матвиенко в аренду.

Матвиенко – воспитанник «Шахтера».

За основную команду игрок дебютировал в августе 2015 года.

С тех пор он провел 61 матч, забил четыре гола и сделал три ассиста.

Рыночная стоимость украинца – 5 миллионов евро.

«Арсенал» может подписать защитника «Шахтера» Матвиенко