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    Sky Sports: «Шахтер» готов продать Матвиенко лондонскому «Арсеналу» за 35 миллионов

    По информации Sky Sports, руководство донецкого «Шахтера» назвало лондонскому «Арсеналу» стоимость защитника Николая Матвиенко.

    Покупка 23-летнего украинца обойдется английскому клубу в 35,5 миллионов евро. Стороны начали переговоры о переходе игрока. «Арсенал» предпочитает взять Матвиенко в аренду.

    • Матвиенко – воспитанник «Шахтера».
    • За основную команду игрок дебютировал в августе 2015 года.
    • С тех пор он провел 61 матч, забил четыре гола и сделал три ассиста.
    • Рыночная стоимость украинца – 5 миллионов евро.

    «Арсенал» может подписать защитника «Шахтера» Матвиенко

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7860

      Skull_Boy 21 минуту назад

      Ну будет 5м левым защитником и вопрос НАХРЕНА, если только солить

      0
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      Рейтинг: +2189

      Derzkiy1 43 минуты назад

      А вы про Чалова , что то говорите

      0
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