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  • Sky Sports: «Шахтер» готов продать Матвиенко лондонскому «Арсеналу» за 35 миллионов

Sky Sports: «Шахтер» готов продать Матвиенко лондонскому «Арсеналу» за 35 миллионов

23 января 2020, 18:37
4

По информации Sky Sports, руководство донецкого «Шахтера» назвало лондонскому «Арсеналу» стоимость защитника Николая Матвиенко.

Покупка 23-летнего украинца обойдется английскому клубу в 35,5 миллионов евро. Стороны начали переговоры о переходе игрока. «Арсенал» предпочитает взять Матвиенко в аренду.

  • Матвиенко – воспитанник «Шахтера».
  • За основную команду игрок дебютировал в августе 2015 года.
  • С тех пор он провел 61 матч, забил четыре гола и сделал три ассиста.
  • Рыночная стоимость украинца – 5 миллионов евро.

«Арсенал» может подписать защитника «Шахтера» Матвиенко

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Шахтер Арсенал Матвиенко Николай
Комментарии (4)
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Derzkiy1
1579794041
А вы про Чалова , что то говорите
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Skull_Boy
1579795361
Ну будет 5м левым защитником и вопрос НАХРЕНА, если только солить
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моэм
1579807443
Шахтёр готов получить 35 лямов...дело за пустяком , чтобы Арсенал отдал оные деньги.
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LolyBaby17
1579823392
Моя влажная киска хочет жесткого секса ❤️❤️❤️ Жду вас, мальчики - http://kiski.best
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