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«Арсенал» может подписать защитника «Шахтера» Матвиенко

22 января 2020, 00:21

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко привлек внимание еще одного английского клуба.

В начале января The Athletic сообщал об интересе «Манчестер Сити» к украинскому центрбеку.

Конкуренцию манкунианцам, по информации ресурса «Команда №1», составит «Арсенал». Лондонский клуб уже ведет переговоры о переходе 23-летнего футболиста до закрытия зимнего трансферного окна.

  • Матвиенко – воспитанник «Шахтера».
  • За основную команду игрок дебютировал в августе 2015 года.
  • С тех пор он провел 61 матч, забил четыре гола и сделал три ассиста.
  • Рыночная стоимость украинца – 5 миллионов евро.

Источник: «Команда №1»

Проект, посвященный сборной Украины по футболу. На сайте работают бывшие журналисты всеукраинской спортивной газеты "Команда", которую закрыли в декабре 2016 года.

Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Арсенал Шахтер Матвиенко Николай
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