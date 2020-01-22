«Арсенал» может подписать защитника «Шахтера» Матвиенко

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко привлек внимание еще одного английского клуба.
В начале января The Athletic сообщал об интересе «Манчестер Сити» к украинскому центрбеку.
Конкуренцию манкунианцам, по информации ресурса «Команда №1», составит «Арсенал». Лондонский клуб уже ведет переговоры о переходе 23-летнего футболиста до закрытия зимнего трансферного окна.
- Матвиенко – воспитанник «Шахтера».
- За основную команду игрок дебютировал в августе 2015 года.
- С тех пор он провел 61 матч, забил четыре гола и сделал три ассиста.
- Рыночная стоимость украинца – 5 миллионов евро.
Источник: «Команда №1»
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