«Арсенал» может подписать защитника «Шахтера» Матвиенко

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко привлек внимание еще одного английского клуба.

В начале января The Athletic сообщал об интересе «Манчестер Сити» к украинскому центрбеку.

Конкуренцию манкунианцам, по информации ресурса «Команда №1», составит «Арсенал». Лондонский клуб уже ведет переговоры о переходе 23-летнего футболиста до закрытия зимнего трансферного окна.