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    «Арсенал» может подписать защитника «Шахтера» Матвиенко

    Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко привлек внимание еще одного английского клуба.

    В начале января The Athletic сообщал об интересе «Манчестер Сити» к украинскому центрбеку.

    Конкуренцию манкунианцам, по информации ресурса «Команда №1», составит «Арсенал». Лондонский клуб уже ведет переговоры о переходе 23-летнего футболиста до закрытия зимнего трансферного окна.

    • Матвиенко – воспитанник «Шахтера».
    • За основную команду игрок дебютировал в августе 2015 года.
    • С тех пор он провел 61 матч, забил четыре гола и сделал три ассиста.
    • Рыночная стоимость украинца – 5 миллионов евро.

    Источник: «Команда №1»

    Проект, посвященный сборной Украины по футболу. На сайте работают бывшие журналисты всеукраинской спортивной газеты "Команда", которую закрыли в декабре 2016 года.

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