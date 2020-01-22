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  • «Сочи»: «Кокорин нас усилит и поможет выполнить задачу, сомнений нет»

«Сочи»: «Кокорин нас усилит и поможет выполнить задачу, сомнений нет»

22 января 2020, 10:20
7

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что форвард «Зенита» Александр Кокорин продолжит карьеру в Сочи. Южане арендуют футболиста.

«В РПЛ надо оставаться, не хочется даже думать о вылете. Кокорин нас усилит и поможет выполнить задачу, в нем нет сомнений», – сказал Рубашко.

  • Во вторник «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.
  • Футболист не участвовал в официальных матчах с октября 2018 года.
  • Осенью Кокорин вышел по УДО из места лишения свободы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (7)
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Plyash
1579677911
А никто и не сомневается,что поможет.Но налог в шесть очков Газпром-Граду придётся платить.
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vla4839
1579688244
Не будет Кокорин биться за Сочи. Отработает спустя рукава "срок" и уйдёт ,возможно за кордон,если выпустят.А в Зените начнётся(если уже не начался) разлад,команда потеряна (как единый коллектив), упустит чемпионство. Руководство дискредитировало себя. Исправить ситуацию практически невозможно(психология!),если только отменить переход Кокорина.
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Александр Питер
1579694290
Вас и Месси не спасет.Лавочники зенитовские,привыкли сидеть да бабки получать.Че состав у вас слабый?Играть надо а не пузо греть.
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алдан2014
1579697272
Он конечно вам поможет... только не приедет..
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