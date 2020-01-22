«Сочи»: «Кокорин нас усилит и поможет выполнить задачу, сомнений нет»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что форвард «Зенита» Александр Кокорин продолжит карьеру в Сочи. Южане арендуют футболиста.

«В РПЛ надо оставаться, не хочется даже думать о вылете. Кокорин нас усилит и поможет выполнить задачу, в нем нет сомнений», – сказал Рубашко.