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    «Сочи»: «Кокорин нас усилит и поможет выполнить задачу, сомнений нет»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что форвард «Зенита» Александр Кокорин продолжит карьеру в Сочи. Южане арендуют футболиста.

    «В РПЛ надо оставаться, не хочется даже думать о вылете. Кокорин нас усилит и поможет выполнить задачу, в нем нет сомнений», – сказал Рубашко.

    • Во вторник «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.
    • Футболист не участвовал в официальных матчах с октября 2018 года.
    • Осенью Кокорин вышел по УДО из места лишения свободы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1693

      playsh 12 минут назад

      А никто и не сомневается,что поможет.Но налог в шесть очков Газпром-Граду придётся платить.

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