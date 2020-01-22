Sport.es: «Барселона» рассчитывает заполучить Бен-Йеддера. Ранее каталонцам отказали в аренде Обамеянга и Вернера

«Барселона» надеется зимой усилить атакующую линию в связи с травмой форварда Луиса Суареса. Одним из кандидатов каталонцев является форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер.

Действующие чемпионы Испании пытались арендовать игроков «Арсенала» и «Лейпцига» соответственно Пьера-Эмерика Обамеянга и Тимо Вернера, но получили отказ.