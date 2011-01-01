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    Sport.es: «Барселона» рассчитывает заполучить Бен-Йеддера. Ранее каталонцам отказали в аренде Обамеянга и Вернера

    «Барселона» надеется зимой усилить атакующую линию в связи с травмой форварда Луиса Суареса. Одним из кандидатов каталонцев является форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер.

    Действующие чемпионы Испании пытались арендовать игроков «Арсенала» и «Лейпцига» соответственно Пьера-Эмерика Обамеянга и Тимо Вернера, но получили отказ.

    • Суарес выбыл на четыре месяца.
    • 29-летний Бен-Йеддер на рынке оценивается в 40 миллионов евро.
    • В сезоне Лиги 1 форвард провел 18 матчей, забил 14 голов, сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 08:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1031

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Барселона, конечно интересная команда: Отдайте нам своих лучших бомбардиров, нам нужнее..))

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