Sport.es: «Барселона» рассчитывает заполучить Бен-Йеддера. Ранее каталонцам отказали в аренде Обамеянга и Вернера

«Барселона» надеется зимой усилить атакующую линию в связи с травмой форварда Луиса Суареса. Одним из кандидатов каталонцев является форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер.
Действующие чемпионы Испании пытались арендовать игроков «Арсенала» и «Лейпцига» соответственно Пьера-Эмерика Обамеянга и Тимо Вернера, но получили отказ.
- Суарес выбыл на четыре месяца.
- 29-летний Бен-Йеддер на рынке оценивается в 40 миллионов евро.
- В сезоне Лиги 1 форвард провел 18 матчей, забил 14 голов, сделал четыре результативные передачи.
Источник: Sport.es