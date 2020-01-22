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  • Sport.es: «Барселона» рассчитывает заполучить Бен-Йеддера. Ранее каталонцам отказали в аренде Обамеянга и Вернера

Sport.es: «Барселона» рассчитывает заполучить Бен-Йеддера. Ранее каталонцам отказали в аренде Обамеянга и Вернера

22 января 2020, 08:27
6

«Барселона» надеется зимой усилить атакующую линию в связи с травмой форварда Луиса Суареса. Одним из кандидатов каталонцев является форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер.

Действующие чемпионы Испании пытались арендовать игроков «Арсенала» и «Лейпцига» соответственно Пьера-Эмерика Обамеянга и Тимо Вернера, но получили отказ.

  • Суарес выбыл на четыре месяца.
  • 29-летний Бен-Йеддер на рынке оценивается в 40 миллионов евро.
  • В сезоне Лиги 1 форвард провел 18 матчей, забил 14 голов, сделал четыре результативные передачи.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона Монако Обамеянг Вилли Бен-Йеддер Виссам Вернер Тимо
Комментарии (6)
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AHTUNGBOL
1579673572
Барселона, конечно интересная команда: Отдайте нам своих лучших бомбардиров, нам нужнее..))
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Sterh
1579679187
Кокорин свободен.
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Saracen Jr
1579680096
Да этот тоже уже старик почти, 29лет. Нахрен такое усиление. Гризманом уже так усилились, хватит. Дайте шанс фати и пересу лучше, а летом усилитесь тем же мартинесом
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