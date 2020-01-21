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  • Слуцкий – о дебюте в «Рубине»: «Играли в состоянии большого утомления. С задачей справились»

Слуцкий – о дебюте в «Рубине»: «Играли в состоянии большого утомления. С задачей справились»

21 января 2020, 17:41

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Лехией» (1:0) поделился мнением об игре своей команды.

– Как оцените первый матч команды?

– Мы играли в состоянии большого утомления, не готов оценивать уровень свежести. Но особенно в первом тайме мы играли очень качественно, пытались делать то, что отрабатывали, о чем говорили на тренировках. Это самый важный момент. Не все было идеально, но мы пытались использовать те принципы, которые нарабатывали. Часто бывает, когда нарабатываешь что-то одно, а в игре получается совсем другое. Мы же с задачей справились.

– Давиташвили вы использовали в центре полузащиты в роли десятки.

– На тренировках он вообще отлично выглядел в этой позиции, это вообще его родная позиция, в сборной на ней играет. Сегодня не самый лучший его матч. Мы с ним долго разговаривали. Он на этом месте органично смотрится и в атаке, и в обороне.

– Как оцените игру новичков: Игнатьева и Тарасова?

Игнатьев набирает форму после болезни, но сегодня все свои эпизоды он отыграл качественно. По Тарасову сказать сложнее, потому что во втором тайме на нашу оборону и среднюю линию не было нагрузки. Вторая игра будет в этом плане информативнее.

– Уровнем соперника довольны?

– В первом тайме у соперника был достаточно квалифицированный состав, во втором тайме они сделали замены, как и мы. Не так важен сейчас уровень соперника, а важно, как мы играем. Если бы мы играли неправильно, то уровень соперника вообще не имел бы значения, – сказал Слуцкий.

Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого

Источник: «Бизнес Online»
Товарищеские матчи Рубин Слуцкий Леонид
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