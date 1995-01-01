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    Слуцкий – о дебюте в «Рубине»: «Играли в состоянии большого утомления. С задачей справились»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Лехией» (1:0) поделился мнением об игре своей команды.

    – Как оцените первый матч команды?

    – Мы играли в состоянии большого утомления, не готов оценивать уровень свежести. Но особенно в первом тайме мы играли очень качественно, пытались делать то, что отрабатывали, о чем говорили на тренировках. Это самый важный момент. Не все было идеально, но мы пытались использовать те принципы, которые нарабатывали. Часто бывает, когда нарабатываешь что-то одно, а в игре получается совсем другое. Мы же с задачей справились.

    – Давиташвили вы использовали в центре полузащиты в роли десятки.

    – На тренировках он вообще отлично выглядел в этой позиции, это вообще его родная позиция, в сборной на ней играет. Сегодня не самый лучший его матч. Мы с ним долго разговаривали. Он на этом месте органично смотрится и в атаке, и в обороне.

    – Как оцените игру новичков: Игнатьева и Тарасова?

    Игнатьев набирает форму после болезни, но сегодня все свои эпизоды он отыграл качественно. По Тарасову сказать сложнее, потому что во втором тайме на нашу оборону и среднюю линию не было нагрузки. Вторая игра будет в этом плане информативнее.

    – Уровнем соперника довольны?

    – В первом тайме у соперника был достаточно квалифицированный состав, во втором тайме они сделали замены, как и мы. Не так важен сейчас уровень соперника, а важно, как мы играем. Если бы мы играли неправильно, то уровень соперника вообще не имел бы значения, – сказал Слуцкий.

    Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого

    Источник: «Бизнес Online»

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