Мбаппе: «Если ты ребенок из Франции, то твой кумир – Зидан»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о любимом игроке детства.

«У меня было несколько кумиров. В детстве я обожал Зинедина Зидана. Если ты ребенок из Франции, то твой кумир – Зидан. Мне нравился Роналду. С ним даже получилось встретиться. Еще нравились бразильцы, их манера мне импонировала», – поделился Мбаппе.