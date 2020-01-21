Мбаппе: «Если ты ребенок из Франции, то твой кумир – Зидан»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о любимом игроке детства.
«У меня было несколько кумиров. В детстве я обожал Зинедина Зидана. Если ты ребенок из Франции, то твой кумир – Зидан. Мне нравился Роналду. С ним даже получилось встретиться. Еще нравились бразильцы, их манера мне импонировала», – поделился Мбаппе.
- «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 49 очками после 20 туров.
- «Реал», возглавляемый Зинедином Зиданом, лидирует вместе с «Барселоной» в чемпионате Испании.
Источник: Mundo Deportivo