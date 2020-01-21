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Мбаппе: «Если ты ребенок из Франции, то твой кумир – Зидан»

21 января 2020, 06:59
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о любимом игроке детства.

«У меня было несколько кумиров. В детстве я обожал Зинедина Зидана. Если ты ребенок из Франции, то твой кумир – Зидан. Мне нравился Роналду. С ним даже получилось встретиться. Еще нравились бразильцы, их манера мне импонировала», – поделился Мбаппе.

  • «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 49 очками после 20 туров.
  • «Реал», возглавляемый Зинедином Зиданом, лидирует вместе с «Барселоной» в чемпионате Испании.

Источник: Mundo Deportivo
Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Мбаппе Килиан Зидан Зинедин
Комментарии (1)
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koli4ka
1579599862
намёк на то,что ждите меня летом в Реале,у кумира детства Зидана,ибо мне не нравятся аргентинцы,типа Месси,уругвайцы,типа Суарес,а обожаемого бразильца Неймара тама нету...
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