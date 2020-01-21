«Интер» сделал официальное предложение по трансферу Эриксена

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио подтвердил наличие переговоров с «Тоттенхэмом» по трансферу полузащитника Кристиана Эриксена.
«Речь идет о важном игроке, который привлек внимание больших европейских клубов, учитывая, что его контракт истекает летом. Мы сделали официальное предложение «Тоттенхэму» и теперь можем только ждать. Это сложные переговоры, но мы работаем над этим трансфером», – сказал Аузилио.
- По информации Sky Sports, «Интер» предложил за датчанина 11 миллионов фунтов плюс бонусы.
- «Тоттенхэм» требовал за хавбека 17 миллионов.
- В текущем сезоне игрок провел 27 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.
Источник: Sky Sport Italia