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    «Интер» сделал официальное предложение по трансферу Эриксена

    Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио подтвердил наличие переговоров с «Тоттенхэмом» по трансферу полузащитника Кристиана Эриксена.

    «Речь идет о важном игроке, который привлек внимание больших европейских клубов, учитывая, что его контракт истекает летом. Мы сделали официальное предложение «Тоттенхэму» и теперь можем только ждать. Это сложные переговоры, но мы работаем над этим трансфером», – сказал Аузилио.

    • По информации Sky Sports, «Интер» предложил за датчанина 11 миллионов фунтов плюс бонусы.
    • «Тоттенхэм» требовал за хавбека 17 миллионов.
    • В текущем сезоне игрок провел 27 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.

    Источник: Sky Sport Italia

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