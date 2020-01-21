«Интер» сделал официальное предложение по трансферу Эриксена

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио подтвердил наличие переговоров с «Тоттенхэмом» по трансферу полузащитника Кристиана Эриксена.

«Речь идет о важном игроке, который привлек внимание больших европейских клубов, учитывая, что его контракт истекает летом. Мы сделали официальное предложение «Тоттенхэму» и теперь можем только ждать. Это сложные переговоры, но мы работаем над этим трансфером», – сказал Аузилио.