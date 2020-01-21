Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Интер» сделал официальное предложение по трансферу Эриксена

«Интер» сделал официальное предложение по трансферу Эриксена

21 января 2020, 00:39
1

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио подтвердил наличие переговоров с «Тоттенхэмом» по трансферу полузащитника Кристиана Эриксена.

«Речь идет о важном игроке, который привлек внимание больших европейских клубов, учитывая, что его контракт истекает летом. Мы сделали официальное предложение «Тоттенхэму» и теперь можем только ждать. Это сложные переговоры, но мы работаем над этим трансфером», – сказал Аузилио.

  • По информации Sky Sports, «Интер» предложил за датчанина 11 миллионов фунтов плюс бонусы.
  • «Тоттенхэм» требовал за хавбека 17 миллионов.
  • В текущем сезоне игрок провел 27 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.

Источник: Sky Sport Italia
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Интер Тоттенхэм Эриксен Кристиан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Danish Dynamite
1579598152
Надо было уходить год назад, ну и Тоттенхем зря отказался продавать. Эриксен сильно сдал в этом сезоне, ну и контракт заканчивается, а так бабла все срубили бы, и для игрока перезагрузка. И теперь вместо Реала или Барсы всего лишь Интер...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+